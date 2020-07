$!En 2019 el PIB per cápita registró su crecimiento más bajo en seis años

En 2019 el Producto Interno Bruto per cápita registró un aumento de un 3 %, al cerrar en 8,538 dólares. Aunque suena positivo, se trata del menor crecimiento de este indicador en los últimos seis años y, además, está por debajo del dinamismo registrado por la economía en ese año.

Los datos del Banco Central de República Dominicana revelan que el PIB per cápita -que es un indicador que mide la relación entre la renta del país y su número de habitantes- acumula una década ininterrumpida de crecimiento. Pero la pandemia promete golpear este avance.

La economía de República Dominicana, de acuerdo a las estimaciones oficiales del gobierno, registraría un crecimiento cero este año, debido al impacto de las medidas para evitar la propagación del COVID-19, las cuales incluyeron el cierre de las fronteras -y, por lo tanto, del turismo- y el cese de las operaciones no esenciales entre marzo y mayo de este año.

Ni mucho ni poco

El PIB per cápita mide el nivel de riqueza de los ciudadanos de un país, aunque no define si ese reparto es equitativo. En la región latinoamericana y caribeña, República Dominicana se sitúa en el puesto 25 de 41 países (se excluye Venezuela porque no ha actualizado la data desde 2014), según la riqueza per cápita.

Le superan países como Islas Caimán, que tiene un PIB per cápita de 85,477 dólares, de acuerdo al Banco Mundial, y las Islas Vírgenes estadounidenses, que registran una riqueza per cápita de 35.938 dólares. Del otro extremo se encuentran Haití y Nicaragua, que registran los PIB per cápita más bajos de la región, con 754 dólares y 1,912.9 dólares, respectivamente.

En promedio, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe era de 8,847 dólares al cierre del año pasado, de acuerdo a los datos del Banco Mundial.