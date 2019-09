$!En actuales momentos no hay ambiente para buscar una modificación del Código Laboral

En la República Dominicana no hay ambiente para modifica el Código Laboral en los actuales momentos, asegura el ministro de Trabajo, Winston Santos, quien dijo que el Gobierno se presta a presentar una propuesta global sobre el tema.

“En los próximos días no hay ambiente para esto. Sin embargo, sí el sector gobierno tiene pensado reunirse y presentar una propuesta global sobre los detalles que faltan, como el tema de la de la cesantía la jornada laboral”, indicó el funcionario.

Dijo que el Código Laboral data de 1992 y que en ese tiempo no existía el teletrabajo, trabajo freelance o a distancia, no existía el WhatsApp y no existía el internet como lo conocemos hoy, por lo que hay que adecuarlo a la actual situación.

Añade que otro de los temas que se deben tratar en una eventual reforma laboral es el 80-20. “También hay que revisarlo no es solamente la cesantía no ser ahora en estos próximos 15 o 20 días será un poquito más adelante”.