“En el Infotep trabajamos el empleo de calidad, el empleo decente”

El Infotep dice formará a los pequeños empresarios

El director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos, informó que el Infotep firmó un acuerdo con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) con la finalidad de formar a los pequeños empresarios.

Dijo que siempre se habla de prestarles dinero a los pequeños y microempresarios, pero advierte: “Tú no haces nada con prestarles si no les enseñas a administrar”.

Rafael Santos precisa que el acuerdo consiste en que el Infotep les va a enseñar desde la contabilidad simple para que ellos puedan manejar bien los ingresos y gastos del negocio, hasta administración y cómo estar preparados para venderle al Gobierno.

“Vamos a enseñarles a esos pequeños empresarios que venden muslo de pollo en las esquinas, empanadas, mabí, café u otras actividades del micronegocio. Les vamos a enseñar cómo registrar sus ingresos y cómo registrar sus gastos y les vamos a enseñar, también, cómo se licita para venderle al Gobierno”, explicó.

Añade que hay un acuerdo para prestarles los fondos sin muchas condiciones, resalta que un error que se comete cuando se dice que hay fondos disponibles para prestárselos a las mipymes son los requisitos que se exigen.

“Es que te ponen tantas condiciones que mejor no te presten nada. Si yo tuviera todos los requisitos que me piden, me voy a la banca formal”, indicó el director del Infotep.

Aparte de formarlo, el objetivo es que consigan préstamos con intereses bajos, requisitos mínimos y garantía de pago. También, se busca que las mipymes puedan hacer uso eficiente de los recursos que adquieran.

Por otra parte, el Infotep tuvo que iniciar este año el Plan de Alineamiento de la Formación Técnico Profesional en las Modalidades Virtual y semipresencial, frente al COVID-19, a favor 59 mil 200 participantes en las distintas regiones del país.

Este programa durará hasta febrero próximo y tendrá una inversión aproximada a los RD$150 millones.