En el último trimestre se aceleró monto de deuda contraída

Santo domingo. Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda revelan que la contratación de deuda pública se aceleró en el último trimestre del año pasado, cuando cerró en US$37,215 millones.

La mayor parte de los nuevos compromisos contraídos se centraron en la deuda interna total, no solo del Sector Público No Financiero (SPNF), sino también del Banco Central de la República Dominicana. La interna consolidada sumó US$18,090.6 millones en el cuarto trimestre, US$464.1 millones más que el monto que se acumulaba entre julio y septiembre.

El economista Miguel Collado, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), señaló que ese crecimiento en la deuda interna tiene como fin reducir la exposición a los mercados internacionales y evitar desequilibrios cambiarios.

Entre tanto, la externa cerraba el último trimestre pasado en US$19,124.4 millones, US$45 millones por debajo del trimestre anterior. Al cerrar el año, la deuda consolidada representó 48.9 % del PIB, pero Collado cree que superó el 50 % porque en la data no está la deuda intragubernamental, que añade unos US$2,746 millones.

Por su parte, el presidente de la AIRD, Campos de Moya, cree que si se publicaron los datos es porque realizaron los cálculos correspondientes. “El ministro Guerrero es un hombre que tiene por delante el manejo de la economía nacional y creo que él no va a estar jugando con cifras tan importantes que no únicamente las vemos localmente”, indicó tras explicar que esos datos son utilizados por organismos, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. STP/ AN