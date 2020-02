“En la seguridad social, el garante de los derechos debe ser el Estado”

Pero ciertamente, uno de los principales retos que tenemos es con esa franja de la población, que cumple la edad, pero no las suficientes cotizaciones. Lo que se tiene previsto es que esas personas puedan retirar sus ahorros, pero no es el mejor de los esquemas. Entonces, hay que ver cómo se puede garantizar que todas esas personas puedan tener acceso a unas pensiones que sean dignas.

-El tema del financiamiento me parece que será un gran reto, por el hecho mismo de que al no estar incluido dentro de los beneficios del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, los afiliados no contribuyeron para un Seguro Familiar de Salud, después del retiro. Entonces, ¿tendría que ser con fondos públicos?

- Son medidas que se han reclamados desde hace mucho tiempo, y han llovidos océanos de críticas sobre el modelo de la seguridad social, por el tema de la tasa de reemplazo y el tema de los copagos. Lo dominicanos pagan más de sus bolsillos que lo que el Estado invierte en salud pública. Y eso no sé si tiene un parangón en otro lugar del mundo. Viendo lo dramático del asunto, ahora estamos al borde de unas elecciones. No sabemos lo que puede pasar. Puede haber una continuidad del gobierno, pero también puede haber un cambio. Podría provocarse una inestabilidad política, o falta de seguimiento a estas decisiones. ¿Por qué se esperó tanto?

Tenemos que saber, también, que no todo es culpa del Sistema de Seguridad Social. En los países de América Latina tenemos grandes retos en nuestros mercados laborales. No es lo mismo crear un estado de bienestar en Alemania, que tiene unos bajos índices de informalidad, que tiene una tasa de cotización mucho más alta dentro de la población, que tenerlo en América Latina, donde en muchos países, aproximadamente el 50% de la población está en el segmento informal.

-Permítame hacerle una pregunta sobre un posible mundo distópico. De no hacerse un cambio en términos de políticas públicas con relación a la seguridad social, ¿cuál sería el escenario que podríamos describir en este momento sobre la situación social y política y, sobre todo, sobre la presión que podría tener en las finanzas públicas?

R. Justamente, de no hacerse cambio en el Sistema de la Seguridad Social, todas las personas que al momento de su retiro no tengan una pensión digna, no tengan un seguro de salud, van a requerir mucho los servicios públicos, que el Gobierno siempre lo presta con mucha cortesía, y con la conciencia de que es nuestra responsabilidad. Pero no quisiéremos tener ciudadanos de segunda. No queremos tener ciudadanos que por su condición social no puedan mantener acceso y pleno disfrute de sus derechos. Por eso estamos desde ya haciendo estas reformas.

El gobierno siempre, a través de los servicios públicos, ha evitado que por falta de ingresos la ciudadanía no pueda acceder a los servicios básicos. Por eso es que precisamente el Gobierno ha dedicado tanto de su presupuesto a mejorar los hospitales para que las condiciones en los mismos sean similares a las que existen, por ejemplo, en varios centros del sector privado.

-¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley de la Seguridad Social, tanto en los términos territorial y social?

R. Todo el territorio nacional. De hecho, por acuerdo con varios países se puede incluir a dominicanos que vivan en el exterior. Tenemos acuerdos con España, estamos negociando también con Chile, para que los dominicanos puedan cotizar allá en el Sistema de seguridad Social de ellos. Entonces tiene alcance nacional para todos los sectores económicos.

-Pero ¿es voluntario?

R. ¿Cuál?

-La Ley de Seguridad Social.

R. La Ley de Seguridad Social, por un lado, es obligatorio para todos los empleados. Para las demás personas, por ejemplo, en el sistema informal debería ser obligatorio. Lo que pasa es que necesitamos mecanismos eficientes.

-Si, ahí se entiende la dificultad en el sector informal.

R. Porque hay un principio fundamental en la seguridad social, que es la universalidad. Debe ser un sistema universal para todos los dominicanos y dominicanas.