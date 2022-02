Bisonó sobre el precio del petróleo: parece que no se va a resolver rápidamente

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, consideró este miércoles que la carestía del precio internacional del petróleo no se va a resolver en lo inmediato debido a que están influyendo varios factores.

Bisonó explicó que la política medioambiental que está aplicando Estados Unidos y que limita la explotación petrolera, sumado a la crisis ruso-ucraniana, están impactando en el precio del crudo.

“Es un tema de carácter mundial que pareciera que no se va a resolver rápidamente porque hay diferentes vertientes”, declaró.

Afirmó que Estados Unidos también limita la asociación de países para que haya más petróleo.

Luego de pronunciar un discurso ante miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), el funcionario reveló que el equipo económico del gobierno analiza cómo se impacta menos a la sociedad.

“Tenemos una responsabilidad. La parte económica la vemos permanentemente, pero también tenemos que sopesar, porque la República Dominicana es el primer país que recibe las inversiones extranjeras y ven la tranquilidad social, política y económica”, manifestó.

No obstante, el titular del MICM precisó que “lo peor no es que se ponga caro, sino que no haya". "Y hasta ahora, en República Dominicana no hay escasez de nada; se consiguen las cosas, y podemos seguir hacia adelante con el crecimiento de la economía”.

