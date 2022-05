Apagones por déficit de generación siguen molestando; protestan en el Cibao

Los apagones son un problema no superado en la República Dominicana. ( ARCHIVO )

“Llegué a mi casa después de un largo y caluroso día de trabajo. Pensé que iba a descansar al llegar a mi residencia en el sector Buena Vista Primera, de Villa Mella, pero no fue así. No había luz y el apagón duró toda la noche”, narra el joven Lorenzo Cuevas sobre su experiencia anteayer. “No recuerdo con exactitud a la hora en que llegó, pero eran cerca de las 4 de la mañana. Fue una noche terrible, debido a que no tengo inversor y hacía mucho calor”.

Su experiencia no es ajena a otros residentes que están experimentando cortes energéticos en distintas localidades, y aunque las autoridades han asegurado que se estabilizarían con la entrada de plantas, los anuncios no tranquilizan.

“Esta situación se está tornando recurrente, algo que no pasaba antes. Recuerdo que hace tres años, cuando me mudé al sector, uno de los puntos que tomé en cuenta era que en esta zona muy rara vez había apagones”, cuenta Cuevas.

Aunque el vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad, Andrés Astacio, afirmó el martes que entre ese día y ayer el sistema debía estar estabilizado, usuarios del servicio eléctrico en varios municipios de la región norte del país protestaron la noche de ese día con quema de neumáticos por los prolongados y continuos apagones que se han registrado.

Entre las localidades donde se escenificaron protestas están Moca, Montecristi, Salcedo y Santiago, donde denunciaron cortes eléctricos que superan las ocho horas.

Los manifestantes dijeron que las interrupciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) se intensifican en horas de la noche y en la madrugada. La entidad cuenta con más de 1 millón de clientes.

“Con las altas temperaturas que se están registrando tuve que esperar a las 2 de la madrugada para acostarme cuando llegó la luz”, dijo Luis Rosario, quien vive en el residencial RVIII en el sector Las Dianas, al este de Santiago.

Comerciantes salen perdiendo Se les dañan productos Los comerciantes en Santiago se quejan porque sus productos se están dañando por la falta de electricidad. Afirman que han perdido cuantiosas inversiones en embutidos y otros artículos que requieren refrigeración. El desplome del servicio de energía eléctrica se ha registrado en las últimas dos semanas en pueblos del Cibao, y las protestas callejeras han sido un modo para quejarse.

En su cuenta de Twitter, Edenorte informó el martes que desde hace unos días, varias generadoras han cesado sus actividades por mantenimiento, por lo tanto se alternan algunos circuitos con interrupciones de energía.

Ayer, también informó que la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana realizaba un mantenimiento preventivo en la línea de transmisión 69KV La Vega-Bonao, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, por lo que se afectó el servicio en las subestaciones de Rincón, Fantino, Bonao PER y Bonao Pueblo, de la provincia de Monseñor Nouel.

En tanto que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) -con más de 700,000 clientes- informó ayer que, debido al déficit de generación en algunas plantas generadoras que aportan energía a las redes eléctricas, el déficit de generación era de unos 800 MW, por la salida de las plantas Haina Gas, Itabo II, Los Mina V, Los Mina VII y la Unidad 1 de la Cenral Termoeléctrica Punta Catalina.

El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado informó que Haina estaba indisponible por mantenimiento correctivo, el Parque Energético Los Mina indisponible por mantenimiento programado y la Unidad 1 de Punta Catalina sigue fuera de servicio hasta fin de mes por mantenimiento correctivo.

Para el pasado martes, del total de energía no suministrada, el 69.90 % era por déficit de generación, el 29.04 % por causa interna de distribución y el 1.06 % por transmisión.

Mariela Mejía Editora de Economía y docente de periodismo. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos.