El 85.7 % de los hogares dominicanos recibe más de 20 horas de energía eléctrica al día

El 85.7 % de los hogares a nivel nacional recibe más de 20 horas de energía eléctrica al día, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-2021) publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El documento oficial indica que los hogares de la región Cibao Noroeste reciben 23.9 horas en promedio al día de energía eléctrica, convirtiéndose en la zona con mayor cantidad de tiempo con servicio eléctrico del país.

Además, el promedio de horas al día que los hogares de la zona urbana reciben de energía eléctrica es de 22.3 horas, y los de la zona rural 21.9 horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/29/gráfico-gráfico-de-proyección-solar-466d50c5.jpg

Los datos fueron arrojados de la muestra efectiva de la Enhogar-2021, que fue de 28,095 viviendas, de 32,154 seleccionadas aleatoriamente para una tasa de respuesta de 87.4 %, superior a la tasa esperada que era de 85.0 %.

El documento reporta que los hogares en el grupo socioeconómico alto son los que más horas de energía eléctrica reciben al día, rondando las 22.9 horas. Asimismo, el tipo de alumbrado principal del 98.4 % de los hogares de la República Dominicana es energía eléctrica del tendido público.

Esta encuesta se da a conocer en un tiempo en que se han producido denuncias y protestas por los apagones que han azotado por largas horas en diferentes puntos del país por la salida de varias generadoras, y que llevó al Gobierno a comprar megavatios a las empresas Falcondo, Sultana del Este y Barrick Gold.

La Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se ha anunciado que volverá a operar el 30 de mayo, tras estar fuera desde finales de marzo.

El Ministerio de Energía y Minas informó que el Gobierno lanzó una licitación de emergencia de 400 nuevos megavatios, los cuales estarán produciendo en el sistema entre julio y octubre de este año.

Recordó que desde principio del 2021 se lanzó una licitación de largo plazo para una central de 800 megavatios y una terminal gasífera en Manzanillo. Esta licitación “finalizó de forma exitosa”, aseguró.

Asimismo, informó que está en desarrollo otra licitación de mediano plazo para instalar otros 800 megavatios en varias plantas. La licitación está en fase avanzada y también se adjudicará este año.

Estas informaciones se ofrecieron por la falta de reserva fría que hay en el país para evitar las tandas de apagones en momentos en que una planta sale de servicio por mantenimiento.

Generación eléctrica a marzo de 2022

Durante el período enero-marzo de 2022 se inyectaron al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) 4,669.2 GWh con una variación de 362.8 GWh en comparación con el mismo período del año anterior, representando un incremento de 8.4 %, de acuerdo al informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales período enero-marzo 2022 publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El documento indica que, en promedio, más del 40 % de la generación de energía en el país fue a base de gas natural en el primer trimestre de 2022. En cambio, cerca del 32 % fue a base de carbón mineral; el 11.3 % con fuentes renovables no convencional; el 9.3 % con fuel oil No. 6; el 7.3 % fue generada a través de fuentes hidráulicas y solo el 0.1 % de la generación hasta marzo fue a base de fuel oil No. 2.