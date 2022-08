Subsidio a combustibles frena alza de pasaje en transporte público

“Mientras el subsidio a los combustibles se mantenga igual no veo necesidad de incrementar los pasajes”, a pesar de que el gasto diario de los choferes se ha aumentado en más del doble por la inflación que incide en el costo de servicios y productos que usan a diario los conductores, consideró el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez.

Diario Libre contactó al representante choferil para conocer la situación de los conductores de transporte público con la fluctuación de la inflación en el país.

El Banco Central de la República Dominicana (BC) registró en su índice de precios al consumidor (IPC) que la evolución de los precios del transporte urbano pasó de 127.17 en enero de este año a 130.69 al cierre de julio, aumento que no se ha reflejado en el gasto de bolsillo de los pasajeros por el subsidio a los combustibles.

Pérez explicó que el precio del pasaje no es estático y que un posible incremento depende de las variables económicas en el país. “Yo no te puedo decir que mis choferes no querrán aumentar el pasaje si el precio de los combustibles aumenta”, pero es una decisión que se toma desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Tras el aumento de un 15 % en la tarifa del transporte hacia las provincias, en marzo, no se han realizado más cambios de manera formal. Sin embargo, Pérez reconoce que en algunas rutas del Gran Santo Domingo se ha experimentado alzas de cinco y hasta 10 pesos.

“Efectivamente, en algunas rutas se ha subido el pasaje significativamente, pero ese aumento que se realiza para poder costear el gasto diario de las unidades ha sido absorbido por la inflación”, consideró.

El presidente de la CNTU destacó que, además de combustible, los vehículos requieren mantenimiento y arreglos mecánicos que surgen de imprevistos y con mayor frecuencia que en los vehículos privados por el uso continuo de los carros.

" Los choferes no son robots y el gasto en comida, bebidas y refrigerio para suplir sus necesidades en el transcurso del día llega a más de 600 pesos diario, en el caso de los que trabajan día completo. " William Pérez. Presidente de la CNTU. “

Inflación

En el caso de los carros, el cambio de aceite subió el doble. Antes se realizaba con 1,200 pesos y ahora se realiza con 3,000; neumáticos de 1,500 a 3,000 pesos; el cuarto de aceite regular de 100 a 180 peso y las baterías de 2,200 a 5,800 pesos, sostuvo.

Mientras que la mano de obra del servicio mecánico para cambio de alternador, correa, ajuste de frenos y otros trabajos rápidos subió cerca de un 35 % y el pintor cerca de un 30 %, dependiendo del trabajo a realizar.

Resaltó que otro elemento importante para el desenvolvimiento del servicio de transporte es la alimentación de los choferes, quienes compran en muchos casos servicios de comida en la calle y el precio del plato del día subió más de 30 pesos.

El subsidio a los combustibles ya supera los 29,298.7 millones de pesos en lo que va de año y, según el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, la previsión es que el monto destinado para mantener congelados los precios a final del 2022 será de entre los 43,000 millones y 45,000 millones de pesos.