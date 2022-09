Déficit energético, entre motivos para instalación de barcaza en Azua

El déficit energético que sufre la República Dominicana fue uno de los motivos de las autoridades dominicanas para la aprobación de una eventual instalación de una barcaza eléctrica en las inmediaciones de la comunidad Los Negros, en Azua.

Así lo afirmó este martes el alcalde del municipio, Ruddy González, quien manifestó que los disturbios registrados este lunes en Los Negros se deben a que "aquí hay gente que está haciendo política con eso".

El edil manifestó que las autoridades han determinado que en el país existen varios puntos específicos donde se pueden instalar este tipo de plantas y "dentro de esos puntos está Azua".

"Ante el interés del gobierno de cumplir con esa urgencia de instalar la planta para suplir esa demanda de energía, se solicitó al Ayuntamiento un permiso de uso de suelo", añadió, e indicó que para la obtención del permiso se requiere que se muestre un título de propiedad de dónde se instalará la planta o de arrendamiento.

González dijo a Diario Libre que la iniciativa se puso en marcha luego de una licitación, en la que participaron 19 empresas, incluyendo la turca Karpowership, que desarrolla el proyecto.

"Ellos fueron los mejores oferentes, por lo que ganaron el proceso en virtud a lo indicado por la Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas", sostuvo.

Agregó que en el proyecto de instalación de la planta de gas natural y gasoil interactúan varias instituciones del Estado como los Ministerios de Medio Ambiente y Energía y Minas. "Nosotros inmediatamente otorgamos el permiso (de uso de suelo), nada que ver con ese proyecto", manifestó el también exdiputado.

Dijo que uno de los puntos de factibilidad del proyecto es su cercanía al muelle de Azua, por la poca actividad que allí se realiza.

Preguntado sobre las informaciones de irregularidades por parte de la empresa en otros países, el alcalde manifestó no tener conocimiento, al tiempo que señaló que la empresa cumplió con todos los permisos.

"Todos los procesos se agotaron. Las particularidades no son problemas. Hay gente que tú le preguntas porque se oponen (a la planta) y dicen porque me dijeron, así no se maneja un país" Ruddy González Alcalde de Azua “

González evitó dar mayores detalles sobre el proyecto, indicando que eso corresponde a los desarrolladores de la iniciativa.

Pescadores: no queremos esa "bomba" aquí

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/27/un-grupo-de-personas-comiendo-en-una-mesa-de-madera-b1956b84.jpeg Pescadores y vendedores instalados en las inmediaciones de la playa de la comunidad Los Negros alegan instalación de la barcaza "hace daño". (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/27/un-hombre-parado-en-un-tronco-43371b4f.jpeg Un pescadorde la playa de la comunidad Los Negros. (EDDY VITTINI)

Pescadores y vendedores instalados en las inmediaciones de la playa de la comunidad Los Negros expresaron su rechazo a la planta que se pretende instalar en la zona, alegando que "hace daño".

"¿A dónde vamos nosotros a trabajar? Nosotros vivimos de la playa, si nos meten esa planta, ¿quién va a venir a bañarse?, ¿Quién va a venir a mirar la playa? No queremos esa planta", manifestó Pedro Beltré, pescador de la zona.

Preguntado sobre las medidas ante los pescadores ubicados próximo a la playa, González dijo que se mantendrán en la zona y que la obra conllevará acciones sociales para la comunidad.

Para la tarde de este martes se prevé un encuentro entre comunitarios y los promotores de la iniciativa.