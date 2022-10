Incendio en subestación eléctrica de Edeeste deja sin energía sectores de Santo Domingo y Haina

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó que el incendio registrado la tarde de este lunes en la subestación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) de la avenida César Nicolás Penson afectó el suministro de energía eléctrica de la zona metropolitana de Santo Domingo y Haina.

“El evento ha afectado subestaciones de Edesur: Metropolitano, Embajador, UASD, Los Prados y el Enlace del Anillo 138, dejando sin servicio los sectores Naco, Zona Universitaria, La Esperilla, Av. Independencia, Los Prados, Piantini, Herrera, Bella Vista, La Julia y Haina”, detalló Edesur en su cuenta en la red social Twitter.

Además, los sectores: Kilómetro 12 de la carretera Sánchez, Presidente Antonio Guzmán, San Martin, Los Químicos, El Café, Villas del Café I y II, Las Casas de Canaán, Villas del Café IV y V, Colinas de Canaán, Loma del Chivo, Paraíso, C/ Dolly, Loma del Chivo, C/ Respaldo Principal, C/ 2da, C/ 18, C/ Resp. 20, Callejón Arelis de la Flor del Café, residencial José Contreras, Atlántida, Urbanización AESA, 16 de Agosto, El Pedregal, Luz Consuelo Norte, residencial Villas Praderas Verdes, residencial Ana Karina.

También, residencial Don Oscar, Costa Criolla, residencial Santo Domingo Norte y Sur, El Abanico de Herrera, ensanche Altagracia, Engombe, El Palmar, Altos de Engombe, Lotificación Engombe, Centro de Operaciones de Herrera (Recinto Cdeee), Hermanos Yarull, residencial Casas Reales.

Se encuentran sin servicio Santo Domingo Country Club, Almadeca, Congelasa, Cilindros Nacionales, Muelles y Frenos, ALFA Motors, Plaza Luperón, Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Hogar de Ancianos, residencial Sandra I y II, residencial Mar Caribe, Urb. Costa Verde, urbanización Costa Azul y residencial Mirador del Oeste.

Además, Barrio Nuevo de Haina Oriental, Manresa, barrio El Castillo. Bella Vista: Furcy Pichardo, Rómulo Betancourt, Jardines del Embajador, la avenida Sarasota entre Núñez de Cáceres y Enrique Jimenez Moya, Pedro A. Bobea entre Rómulo Betancourt y avenida Anacaona, El Recodo e Higuemota.

Siguen en la lista: Eduardo Vicioso, Francisco Moreno, hotel Embajador, funeraria Blandino, El Manguito, La Julia (parcialmente). La avenida Bolívar desde la calle Dr. Defilló hasta la Abraham Lincoln, Bella Vista y la avenida Jiménez Moya desde la 27 de Febrero hasta la Sarasota.

#EdesurInforma | Debido a un incendio registrado la tarde de este lunes en la subestación de la avenida César Nicolás Penson de la empresa @EdeesteRD, se encuentran sin servicio circuitos de la zona metropolitana de Santo Domingo y Haina.



1/3 — Edesur Dominicana (@EdesurRD) October 10, 2022

Trabajos de restablecimiento

La entidad aseguró que se encuentra trabajando de manera estrecha junto a la empresa Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y Edeeste para reponer el servicio eléctrico.

Incendio

El incendio se originó la tarde de este lunes. Al menos seis unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajan en sofocar el fuego, según reportó Tráfico Expreso.

La subestación está ubicada en la calle César Nicolás Penson esquina Rosa Duarte.

Videos compartidos en las redes sociales, muestran la intensidad del fuego, mientras que la columna de humo se observó desde gran distancia.