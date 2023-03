Auditoría advierte peligro por fallas en manejo del carbón en termoeléctrica Punta Catalina

Una auditoría realizada a la termoeléctrica Punta Catalina advierte de peligro por fallas en el manejo del carbón y la operación de la Unidad 2 sin pruebas oficiales de capacidad.

La primera etapa de la auditoría técnica a la planta de carbón Punta Catalina se basó únicamente en el diseño de la infraestructura y el cumplimiento de las buenas prácticas de ingeniería para las termoeléctricas de carbón.

Dicho estudio, realizado por la firma Sargent & Lundy, LLC (“S&L”), y dado a conocer por el Ministerio de Energía y Minas, reveló que, de manera general, los criterios de diseño establecidos, los conceptos y estándares y equipos utilizados por el consorcio integrado por Odebrecht, Technimont y Estrella, fueron los adecuados, salvo algunas excepciones en lo referente a las especificaciones del contrato que se han traducido en fallas masivas y retrasos en la operación de la generadora de electricidad.

La primera falla que señala la firma auditora es en el manejo del carbón. Especifica que el transportador de tubos que se utiliza para transportar el carbón desde el muelle hasta la zona de almacenamiento está experimentando fallas masivas y simultáneas de los rodillos después de cada ciclo de descarga, “lo que provoca retrasos operacionales”.

Sargent & Lundy considera que el problema más factible es que los rodillos están mal dimensionados para las cargas ejercidas por el sistema.

“Según la documentación, los rodillos suministrados son de la serie E de CEMA (la Asociación de Fabricantes de Equipos de Transporte). No se ha podido encontrar ninguna documentación que verifique la capacidad de carga; sin embargo, basándose en los tamaños de los cojinetes indicados en los documentos de diseño, la serie CEMA parece ser la indicada”, señala el documento.

La firma indicó que, al momento de realizar la auditoría, no se le facilitaron cálculos que muestren los requisitos de carga de los rodillos para el transportador de tuberías y, por lo tanto, indicó que no está claro si la serie E de CEMA es suficiente. “Sin embargo, basándonos en los problemas de operación, es evidente que no lo son. Esto puede deberse a problemas de diseño o de fabricación en los cojinetes o en los bastidores de soporte de los rodillos”.

La empresa explicó que los problemas de operación también pueden suponer una carga excesiva para los rodillos, como la sobrecarga de los transportadores, el pandeo excesivo de la cinta, bultos más grandes de lo especificado, etc.

438 Páginas tiene el reporte que está dividido en cinco entregables, difundido por Energía y Minas.

La empresa determinó que la recogida del transportador de tubos se desviaba claramente de la especificación de la Cdeee y que, además, la planta ha estado experimentando fallas de tensión que hacen que la operación del transportador sea peligrosa

Explicó que “el tensor debe repararse después de cada entrega de carbón. Los problemas de recogida pueden provocar daños en los componentes del transportador debido al pandeo excesivo de la cinta, ya que ésta se estira sin estar tensada correctamente, especialmente cuando el transportador funciona a velocidades superiores a las normales”.

Asimismo, indicó que la planta experimenta fallas recurrentes en las cintas del transportador de tuberías después de cada operación de descarga de barcos. Señaló que la cinta suministrada se llama “Conti Pipe” y supera los requisitos de la especificación de la Cdeee que ya está diseñada específicamente para operar con transportadores de tuberías.

"No está claro, a través de la revisión del diseño, cuál es la causa principal de estas fallas, sin embargo, es razonable especular que los problemas observados con el sistema de tensión están causando un exceso de pandeo de la cinta fuera de los parámetros de diseño que puede causar desalineación" Sargent & Lundy Firma auditora de Punta Catalina “

Transportadores de banda

En la auditoría no encontró ningún problema con el transportador de banda en artesa; sin embargo, al igual que con el transportador de tuberías, la firma dijo que descubrió que el recorrido de recogida no cumple los requisitos de la CEMA de 2.5% de centro a centro más 600 mm para las cintas vulcanizadas empalmada

Recuperación de pórticos

El auditor dijo que no observó desviaciones de las especificaciones de la CDEEE referente a los pórticos, sin embargo, encontró que los sistemas de lubricación automática no han operado correctamente desde la puesta en marcha, razón por la que sugiere que el consorcio solucione estos problemas directamente.

Estructura del Muelle

Sobre la estructura del mueble, la firma auditoría destacó que la corrosión de los pilotes externos. A modo de recuento, dijo que ambas partes, la CDEEE y la constructora decidieron proteger la parte sumergible de los pilotes con un sistema de ánodo de sacrificio quedando expuesto la parte externa.

“No se ve pintura u otro sistema de protección en la parte expuesta del pilote, y se ve claramente una corrosión considerable de la sección expuesta”.



Prosiguiendo con los pilotes, Sargent & Lundy recomendó verificar que el sistema de ánodo submarino se haya instalado correctamente e implementar medidas para detener la corrosión o reforzar los pilotes si es necesario.

Calderas En el tema de las calderas los ventiladores y el calentador de aire, la auditoría reveló que hay elementos que no cumplen los requisitos de las especificaciones del contrato, equipos que se especificaron, pero no se suministraron y criterios de base de diseño que no pueden verificarse a partir de los datos disponibles y que requieren una investigación más profunda para resolverlos.

Sistema de protección contra incendios

En una visita de la empresa auditora a la termoeléctrica observó problemas de confiabilidad operacional y de instalación del sistema contra incendio, aunque en la misma auditoría reveló que la planta tiene conocimiento de ello y está trabajando para corregirlos.

Rendimiento de la planta Los informes de pruebas demuestran el cumplimiento de los valores de garantía de producción neta de la constructora adjudicada en la Unidad 1 de Punta Catalina, no así en la No. 2 que nunca fue sometida a pruebas oficiales, destaca la entidad auditoría. “Las pruebas de la Unidad 2 nunca se realizaron oficialmente debido a la pandemia de COVID-19 que interrumpió el programa de pruebas. Tampoco se realizaron mediciones para los niveles de ruido de la Unidad 1, no se realizaron pruebas para la capacidad de carga mínima y el ruido de la Unidad 2”, o simplemente la firma Sargent & Lundy no recibió el registro de estas pruebas, acotó la auditoría. La firma Sargent and Lundy realizó la auditoría entre noviembre del 2021 y octubre del 2022.