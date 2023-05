Sobre mafias en Edesur: defensor del pueblo apoya sancionar funcionarios

Al ser preguntado sobre si es necesario que sean sometidas a la justicia las personas que están detrás de las mafias en Edesur Dominicana, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, manifestó que siempre estará de acuerdo con que sean respetadas las leyes y se tomen las medidas correctivas, como establece la Constitución, para sancionar a las instituciones y funcionarios que cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Indicó que hasta el momento no reposan en la base de datos del Defensor del Pueblo ninguna reclamación concerniente a lo reseñado en la entrevista publicada por Diario Libre, en la que el gerente general de Edesur, Milton Morrison, denunció que en esa empresa pública hay mafias dedicadas a ponerles obstáculos a los clientes a fin de recibir sobornos.

En tanto que Ulloa recordó que la Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo, en su Artículo 13 establece su facultad para vigilar y supervisar la actividad de la administración pública y las privadas prestadoras de servicios públicos, requiriendo un funcionamiento correcto de parte de éstas.

"En la referida ley, en el Artículo 14, establece, además, que en caso de que un funcionario de la administración pública o de entidades prestadoras de servicios públicos realice un acto de exceso, ilegal o arbitrario, que afecte a un particular o a una colectividad, éstos podrán dirigirse ante el Defensor del Pueblo a plantear la queja o reclamación correspondiente", destacó.

Indicó que con esa actuación se apodera al Defensor del Pueblo, quien deberá realizar las investigaciones que considere necesarias.

La denuncia

Morrison denunció que en esa empresa pública hay mafias dedicadas a ponerle obstáculos a los clientes a fin de recibir sobornos.

Informó que desde que asumió la dirección de Edesur, hasta abril del 2023 ha desvinculado a 273 personas, entre colaboradores propios y brigadistas "por malas conductas en términos de extorsión al cliente".

En el mismo período, Edesur ha penalizado con multas de 34,756,532.21 pesos a empresas contratistas que han cometido irregularidades.

La empresa destaca que trabaja en un agresivo plan contra la extorsión y el soborno para proteger a sus clientes.

El pasado lunes, Edesur publicó un comunicado en el que Morrison destacó que no permitirá bajo ninguna circunstancia actos indebidos, como la extorsión contra sus clientes, a los cuales reiteró que no deben pagar a los brigadistas para recibir el servicio ante el alegato de que no hay materiales.

Recordó a sus clientes que la empresa tiene canales confidenciales de comunicación para denunciar la extorsión, entre ellos, el correo denunciafraudeelectrico@edesur.com.do, vía la página web de Edesur y el call center: 809-683-9393.

Edesur Dominicana indicó también que trabaja en una propuesta para enfrentar el soborno y la extorsión, para que las penalidades sean recrudecidas contra quienes se roban la energía, vía la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase).

Al ser consultado, el director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, indicó que no ha recibido denuncias de ese tipo en esa institución.