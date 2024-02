Exsuperintendente de Electricidad considera que las EDE deben ser fiscalizadas

"Las soluciones en el sector eléctrico no pueden ser temporales. Con las distribuidoras se avanza y luego no se aplican políticas eficientes de gestión y hemos visto cómo ahora mismo las pérdidas energéticas, el subsidio y el gasto corriente siguen drenando los recursos del Estado", expresó Francisco Méndez, pasado superintendente de Electricidad durante el período 2004-2011.

Al ser entrevistado por Diario Libre, el experto en el sector consideró que el país se encuentra en un "círculo vicioso" con los temas de energía, debido a que no se han priorizado las inversiones de capital para disminuir las pérdidas que rondan el 36 %, y, en cambio, se incrementa el gasto corriente.

"La falacia ha estado en las inversiones de gasto de capital de las distribuidoras, en la transmisión, por eso se ven esas interrupciones por falta de calidad del servicio. Hay que enfocarlo y atacarlo", expresó.

"A mí me parece que eso es algo que siempre las ha permeado —a las empresas distribuidoras de eléctricidad—. Si uno ve el último reporte del Ministerio de Energía, habla de que los gastos operativos se incrementaron en 10 millones de dólares en unas empresas donde las pérdidas rondan cerca del 40 %. Eso es inaceptable", apuntó.

"Espero que Celso tenga la voluntad política del presidente Luis Abinader y la autorización para meter en cintura a todos esos administradores que, muchas veces, lo que están es en política" Francisco Méndez Exsuperintendente de Electricidad “

Prosiguió diciendo que una empresa que tiene un nivel de déficit de "tal magnitud" no puede incrementar sus gastos operativos.

"Si tú me dices que el incremento es de capital en inversiones para acometidas, transformadores para aumentar la calidad y disminuir el fraude, yo te lo acepto, pero gasto operativo no hace sentido. Ese es un enfoque que tiene que corregirse", observó.

Planteó como parte de la solución en el esquema de distribución despolitizar el sector para garantizar la continuidad de los proyectos a largo plazo y aplicar las decisiones de manera oportuna en conformidad con lo estipulado en el Pacto Eléctrico.

Fiscalizar y despolitizar las EDE

Dentro de los puntos más apremiantes para avanzar con los desafíos que enfrentan las empresas distribuidoras de eléctricidad (EDE), apuntó la necesidad de que prevalezca una autoridad neutral, que vele por el buen manejo de los recursos y del sector.

Se refirió a la designación de Celso Marranzini como presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), considerando que puede darle un nuevo enfoque. "Como gerente, como un hombre que viene del sector privado, porque la politiquería no puede permanecer en la gestión de las distribuidoras", dijo Méndez.

El exfuncionario manifestó su valoración sobre la trayectoria de Marranzini en el sector de electricidad: "Espero que Celso tenga la voluntad política del presidente Luis Abinader y la autorización para meter en cintura a todos esos administradores que, muchas veces, lo que están es en política".

Abogó por un "paquete global" de medidas que encaminen la gestión del servicio eléctrico, que se pueden aplicar en paralelo a las decisiones que se tomen para mejorar el sistema de transmisión.

Pero observó que siempre que se falle en la distribución, que es la caja registradora del sector, la industria no va a caminar de manera sostenible.

"Siempre he creído que el Ministerio de Hacienda -que es el que les da el subsidio-, el Ministerio de Energía y Minas, y la Superintendencia de Electricidad, que regulan la gestión de las distribuidoras, deben pedirles cuentas y supervisarlas día a día, mes por mes, y no esperar que pasen seis meses o un año para tomar correctivos, porque es algo que no se recupera nunca", dijo.

Uno de los logros del sector es la generación

Méndez lleva años involucrado con los actores del sector, tanto públicos como privados, por lo que goza de un amplio conocimiento de las diversas áreas que se involucran en el suministro energético.

En cuanto a la generación de electricidad, consideró que es uno de los logros que se pueden apuntar. "El Ministerio de Energía ha hecho licitaciones apropiadas para dotar de energía a corto plazo", apuntó.

Enlistó una serie de avances en materia de diversificación de la producción de energía, entre las que mencionó la ampliación de las renovables, las barcazas y el proyecto Manzanillo.

El necesario avance con el Pacto Eléctrico Lo que respondió Francisco Méndez sobre el Pacto Eléctrico Tú no puedes estar en la industria dando pasos para delante y pasos hacia atrás. En el Pacto Eléctrico se llegó a un acuerdo para dotar de la sostenibilidad de la industria. Se necesita una tarifa que recoja los costos reales. Ha habido unos subsidios intrínsecos ahí y unos desfases que se pensaban recuperar con el incremento de tarifa que se fue haciendo, pero luego se detuvo. Es el mismo problema que tiene la elaboración de una reforma fiscal. Desollan el tigre y luego se asustan cuando lo ven. Es un problema de continuidad y de tener certeza de que tú estás haciendo lo correcto, y si vas en esa dirección al final tienes que esperar llegar allá, porque entre esos pa' lante y pa' tras lo que se hace es perder tiempo.

