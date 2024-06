Primer año de las barcazas en Azua: entre la controversia y el beneficio energético

En marzo de 2023 arribaron a la provincia de Azua dos barcazas generadoras de electricidad, luego de una licitación impulsada por el Estado ante el déficit energético. Envueltas en protestas, denuncias ambientales y sanciones, las plantas cumplen el primer año de unas operaciones caracterizadas por ser claves en "períodos críticos" de la generación eléctrica, a juicio de funcionarios del sector.

Las barcazas han suministrado el 6 % de la demanda nacional de energía de la República Dominicana en el primero de los tres años de su contrato, de acuerdo con datos de la empresa que las opera y del Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Diario Libre ingresó a las barcazas de acero que la compañía turca Karpowership tiene ancladas en la costa del distrito municipal de Puerto Viejo y que forman parte de los 36 powerships (plantas de energía flotantes) que opera la empresa en diversas partes del mundo.

En estas barcazas laboran 41 dominicanos, quienes realizan labores de oficina, traducción, limpieza y cocina; y 62 expatriados turcos, quienes se encargan de la operación de las plantas flotantes, hasta que la empresa ponga en marcha un plan de entrenamiento para integrar en estos trabajos a empleados dominicanos. El salario oscila entre los 20,000 y 100,000 pesos.

Desde el exterior no aparenta que dentro de estas enormes embarcaciones de acero pueda existir una especie de pequeño hotel, en el que residen los extranjeros. Habitaciones, área de restaurante y recreación y una enfermería, forman parte del interior. En cualquier rincón hay algún elemento que ayuda a los tripulantes foráneos a recordar permanentemente a su patria, como su bandera, una foto del expresidente turco Mustafa Kemal Atatürk o imágenes de Estambul en una pantalla.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---zona-de-control-de--la-barcaza-karpowership-01.jpg Uno de los 62 trabajadores turcos que laboran en las barcazas. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---personal-que-recibio-a-diario-libre-de-la-barcaza-karpowership-03.jpg 41 dominicanos laboran en las plantas, la mayoría son de la provincia Azua. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---hospital-de--la-barcaza-karpowership-01.jpg Un paramédico se encuentra abordo para asistir a los trabajadores. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---carlos-matamoros--01.jpg Carlos Matamoros, representante de Karpowership en el país. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

Los turcos regresan a su país cada tres meses, se toman unos 20 días de receso, para luego retornar a las costas del Caribe.

"Para nosotros fue importante escoger Azua, porque como tenemos un barco, no solo es ponerlo e inyectar en cualquier subestación", dijo Carlos Matamoros, representante de Karpowership en el país.

"Hay una serie de estudios eléctricos que se deben hacer para ver dónde hay capacidad de inyección, tanto en la subestación como en la línea de transmisión, y Azua, en su momento, era el único sitio donde se ofrecían todas las variables para poder poner la planta".

Matamoros resaltó que la zona seleccionada es un puerto industrial, para descargar materia prima e indicó que en el área se encuentran otras plantas o empresas. Además, las normas y procedimientos que tiene el país para el registro de generadoras, así como la puntualidad en los pagos por parte de las autoridades son algunos de los aspectos por los que la nación caribeña es considerada "un buen mercado".

"El gobierno nos está pagando, no hay atrasos. En otros países en donde Karpowership tiene presencia, hay muchos retrasos de pago", dijo.

De "backup" a suplidor frecuente

Cuando el Gobierno dominicano lanzó en 2021 una licitación de 400 megavatios, esta tenía las características de que era de emergencia y para reserva, destacó Matamoros. Karpowership fue una de las ganadoras de la convocatoria, con 185 megavatios. El resto fue obtenido por otra compañía que tiene operaciones en el municipio de Boca Chica.

Sin embargo, de acuerdo a lo explicado por el ejecutivo, la demanda de despacho ha aumentado y ya las plantas de fueloil no son consideradas solo para emergencias. "Hoy en día, esos 400 megavatios ya no son de emergencia, la demanda del país ha crecido mucho y los ha absorbido", sostuvo.

Manuel López San Pablo, gerente general del Organismo Coordinador, explicó que el incremento del despacho de energía está relacionado con la flexibilidad que las generadoras otorgan al sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024-espacio-interio-de-la-barcaza-karpowership-08.jpg Parte de los motores de las barcazas. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024-espacio-interio-de-la-barcaza-karpowership-01.jpg Control room. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---interior--de--la-barcaza-karpowership-02.jpg Las barcazas de Azua forman parte de los 36 powerships que opera Karpowership en diversas partes del mundo. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

"Se están utilizando un poco más, en términos de la programación de la operación, porque la demanda ha venido creciendo y, cuando tenemos generadores que salen por mantenimiento o cualquier otra circunstancia, debemos utilizar los recursos disponibles para garantizar el suministro a la población (...); las barcazas se utilizan en los periodos más críticos", manifestó el funcionario.

En verano, cuando plantas como la Central Termoeléctrica Punta Catalina salen de línea para mantenimiento, las barcazas "entran a generar el 80-90 % del tiempo", señaló Matamoros. "Eso nos indica que ya emergencia no es, porque una planta de emergencia no te genera un 80 % de despacho".

Indicó que las barcazas pueden iniciar sus operaciones en menos de media hora.

Un respaldo hasta que lleguen otras plantas

Pese a que actualmente las generadoras no son consideradas de emergencia, por el aumento en el despacho de energía, las barcazas sí tienen una función de reserva, ya que operarán hasta que se terminen de construir otras generadoras de electricidad con una capacidad superior a los 800 megavatios y cuyas operaciones si serían a largo plazo, detalló Matamoros.

"El contrato (de Karpoweship) se amarra a un puente de tres años en lo que otras plantas estén listas", sostuvo el ejecutivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024--energia-que-sir-sirve-al-publo---de-la--barcaza-karpowership-01.jpg Una subestación está integrada a las plantas flotantes. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---parte-de-la-estructura-de-la--barcaza-karpowership-10.jpg Desde el exterior no aparenta que dentro de estas enormes embarcaciones de acero pueda existir una especie de pequeño hotel. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---parte-de-la-estructura-de-la--barcaza-karpowership-05.jpg Sobre el futuro, Carlos Matamoros también indicó que existen planes de cambiar el combustible que utilizan los powerships (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

Tras los tres años...

"Es bastante difícil poder determinarlo", responde Matamoros al ser consultado sobre cuál será la relación que tendrá la compañía tras la culminación del contrato.

"No sabemos cuál va a ser la dinámica en tres años, no sabemos qué va a pasar en tres años. Nosotros podemos extender el contrato, va a depender de muchos factores: la demanda del país, dependerá de otras oportunidades que pudiéramos identificar en otros países", sostuvo.

Explicó que, por las características de las barcazas, no dejarán impacto en la tierra al partir de territorio nacional. "No dejan tanques oxidándose, ni infraestructuras, oficinas (...) Nos vamos y no queda nada", señaló.

Sobre el futuro, Matamoros también indicó que existen planes de cambiar el combustible que utilizan los powerships, algo que dependerá del precio de fuentes alternas.

¿Qué pasó con las barcazas de Azua tras el derrame de residuos en la costa?

Desde su llegada al país, varios casos vinculados al medioambiente han surgido alrededor de las barcazas energéticas que la empresa turca Karpowership tiene atracadas en Puerto Viejo. Uno de los más sonoros fue el derrame de nueve galones de sludge o sentina, unos desechos residuales que deben ser retirados de las embarcaciones periódicamente, luego de que se rompiera una de las mangueras que sacan el material de los barcos.

Por el incidente, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, informó que la empresa fue sancionada con una multa de entre siete y ocho millones de pesos, al tiempo que sostuvo que el protocolo establecido para las plantas se mantenía.

Durante una visita de Diario Libre a las embarcaciones, Carlos Matamoros, representante de Karpowership en el país, indicó que, tras el incidente, el ministerio dispuso el cambio de las tuberías y se colocaron botones de paro inmediato en las válvulas que reciben y entregan el desecho.

Al calificar la situación ocurrida como "aislada", Matamoros sostuvo que la empresa realizó un manual de cómo retirar sludge, autorizado por la Autoridad Portuaria y Medio Ambiente. El ejecutivo sostuvo que en el incidente se derramaron solo nueve galones de los 100,000 que producen las barcazas.

El director provincial del Ministerio de Medio Ambiente en Azua, Víctor Ramírez, sostuvo que la institución realiza operaciones de supervisión cada tres o cuatro meses, y sobre todo vigila las labores de traslado de los residuos que producen los barcos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---parte-de-la-estructura-de-la--barcaza-karpowership-15.jpg Por el derrame de sludge, la empresa fue multada con 8 millones de pesos. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---paisajes-desde-la-vista-de-la-barcaza-karpowership-01.jpg (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/25/13062024---paisajes-desde-la-vista-de-la-barcaza-karpowership-04.jpg (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

Denuncias por humo

Una de las denuncias que con frecuencia realizan comunitarios de Los Negros, ubicada en el distrito municipal de Puerto Viejo, está vinculada al impacto negativo a su salud del humo que emiten los barcos.

Referente a esto, el representante de Karpowership en el país argumentó: "Todos los motores de combustión interna, cuando están apagados y se vuelven a encender después de un periodo de tiempo sacan humo negro, ese humo durará 5 o 8 segundos, no es constante".

Este último aspecto, la constancia o frecuencia, es un punto en el que difieren el ejecutivo y algunos comunitarios que han asegurado a la prensa que el humo "penetra a las casas".

Programa de protección de manatíes

Karpowership informó sobre el desarrollo de un "Programa de Protección del Manatí de las Antillas", llevado a cabo en el entorno del Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo y que "está diseñado para proteger a estos mamíferos marinos" durante las operaciones de las barcazas.

La empresa sostuvo que actualmente tiene un equipo especializado en vida marina identificando la cantidad de manatíes que hay en el área para poder implementar medidas para su protección. Sin embargo, asegura que hasta el momento no han avistado a este mamífero en la zona. El equipo es encabezado por el biólogo marino Rubén Torres.

La operadora de las barcazas sostuvo que para este año ha planificado dos iniciativas de recogida de playa y una jornada de reforestación de manglares en la zona.