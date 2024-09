Cervecería Nacional Dominicana (CND) ha alcanzado un hito significativo al convertirse en la primera cervecera en la región del Caribe en operar con electricidad 100% renovable. Desde el 1 de julio de 2024, toda la producción de sus icónicas cervezas y refrescos se realiza utilizando energía solar proveniente de su nuevo parque fotovoltaico, ubicado en la provincia de María Trinidad Sánchez.

"A partir del 1 de julio, nos des conectamos a la red eléctrica nacional y desde ese mes, toda nuestra producción está realizada con energía del sol dominicano", dijo en una entrevista para Diario Libre, Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

Este proyecto, que comenzó a gestarse en 2019, ha requerido una inversión cercana a los 50 millones de dólares y ha implicado la colaboración de importantes socios estratégicos como el Ministerio de Energía y Minas, el Banco Popular, Akuo Energy y Altio.

El parque solar, conocido como Matrisol, cuenta con una capacidad de producción de 53 gigavatios (GW), lo que equivale a suministrar electricidad a 31,500 hogares al mes en República Dominicana. Esta energía se conecta a la red eléctrica nacional y sustenta las dos plantas de CND.

En términos de sostenibilidad, la transición a la energía solar permite reducir 60,000 toneladas de emisiones de CO2 al año, un impacto ambiental comparable a retirar 13,000 automóviles de las calles o plantar un millón de árboles por una década.

Empleos directos e indirectos

La transición a esta fuente de energía renovable no solo marca un logro ambiental, sino que también ha tenido un impacto positivo en la economía local.

La construcción del parque solar Fotovoltaico Matrisol, ubicado en el municipio de Cabrera, ha generado más de 600 empleos directos y alrededor de 2,000 indirectos durante la construcción del parque, y se espera que surjan 40 empleos directos y 150 indirectos durante su operación, según Suárez.

Suárez además agregó que desde CND seguirán ayudando a esta comunidad a seguir avanzando hacia el futuro.

La energía del parque solar alimentará el 100% de la producción y envasado de productos como la icónica cerveza Presidente, The One, Brahma, Bohemia y Modelo; y en las bebidas no alcohólicas como Malta Morena, Lowenbrau, refrescos, aguas y la bebida energizante 911.

Cabe destacar que la producción de cerveza Presidente supera los 900 millones de unidades anualmente. Este paso refuerza su compromiso con la sostenibilidad y con la economía circular, complementado por otras iniciativas como el reciclaje de plástico, la retornabilidad de sus botellas de vidrio y el tratamiento eficiente del agua.

El presidente de CND, Fabián Suárez, expresa su entusiasmo por este logro, destacando no solo el beneficio para la empresa, sino también para la comunidad y el país. Con este avance, Cervecería Nacional Dominicana no solo lidera en términos de sostenibilidad en la región, sino que también establece un ejemplo a seguir en el sector industrial.

"Estamos muy felices con este logro y sabemos que es un hito para República Dominicana. Queremos agradecer a nuestros consumidores y clientes por su apoyo, y comunicarles que toda la producción que hacemos aquí en República Dominicana está realizada con electricidad solar, gracias a nuestro gran aliado el sol", dijo Fabián Suárez.