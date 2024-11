Ministro Joel Santos: Gobierno dominicano fortalecerá base de datos de hidrocarburos

El Gobierno de República Dominicana avanza en un acuerdo con la Universidad de Texas en Austin (UT) para fortalecer la base de datos técnica del sector de hidrocarburos.

Según informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el proyecto busca mejorar el conocimiento de los recursos geológicos del país y atraer inversión extranjera en la explotación de hidrocarburos.

Santos destacó que la iniciativa creará una plataforma de datos robusta y detallada, facilitando a potenciales inversionistas evaluar oportunidades en exploración y explotación, lo que contribuirá a un mercado más competitivo.

El anuncio fue realizado durante un encuentro en la UT con investigadores del Center for Subsurface Energy and the Environment (CSEE) y el Bureau of Economic Geology (BEG), destacó el ministerio en una nota de prensa.

Estudios sobre tierras raras El convenio incluirá programas de capacitación, becas para estudiantes dominicanos y estudios sobre Tierras Raras, fundamentales para la industria tecnológica. "Este acuerdo será un paso clave en el desarrollo científico, tecnológico y sostenible de la República Dominicana", afirmó Santos.

"Esa plataforma permitirá a potenciales inversionistas internacionales evaluar con mayor claridad las oportunidades en exploración y explotación, apoyando la creación de un mercado más competitivo y confiable", precisó.

Capacitación e investigación

El acuerdo contemplará la creación de programas educativos, seminarios y capacitaciones, así como becas para estudiantes dominicanos en la Universidad de Texas en Austin, con el objetivo de fomentar la formación avanzada en áreas estratégicas del sector de los hidrocarburos.

De su lado, la UT contribuirá en el análisis de los datos previos sobre recursos geológicos de la República Dominicana, lo que permitirá fortalecer el conocimiento sobre el potencial minero y exploratorio en el país.

Durante la reunión se discutió la importancia de realizar estudios sobre Tierras Raras, materiales esenciales para la industria tecnológica y la posibilidad de iniciar proyectos de exploración y extracción en el país.

Sobre la Universidad de Texas

La Universidad de Texas en Austin (UT Austin) es reconocida globalmente por su excelencia en investigaciones en geología, hidrocarburos y energías renovables. Su Bureau of Economic Geology (BEG) y el Center for Subsurface Energy and the Environment son dos de sus principales instituciones dedicadas al estudio avanzado de recursos geológicos y energéticos.

El BEG es uno de los centros de investigación más antiguos y respetados en Estados Unidos, dedicado al análisis de recursos minerales y energéticos, incluyendo hidrocarburos, mientras que el Center for Subsurface Energy and the Environment aborda desafíos tecnológicos relacionados con la extracción de petróleo, gas y otras fuentes de energía, integrando aspectos de sostenibilidad y eficiencia.

De los proyectos más relevantes se encuentran el Timor Gap Model, diseñado para maximizar el desarrollo sostenible de recursos naturales, a través de asociaciones internacionales, así como las investigaciones sobre Tierras Raras, que se ha enfocado en estudios de materiales estratégicos esenciales para tecnologías emergentes, un área de creciente interés global.

Su relación con gobiernos y empresas internacionales la convierte en un socio estratégico ideal para proyectos como el anunciado por República Dominicana.