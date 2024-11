Propuesta de la SIE para regular uso de paneles solares genera inquietudes

La Superintendencia de Electricidad (SIE) socializó con usuarios de paneles solares y del sistema energético tradicional su propuesta de Reglamento para la Aprobación, Interconexión y Operación de Sistemas de Generación Distribuida, en un encuentro que generó opiniones encontradas.

La propuesta pretende regular los requisitos técnicos y operativos para la conexión de sistemas de energía solar a las redes de distribución, tanto de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) como de sistemas aislados. Sin embargo, la medida ha generado inquietudes debido al impacto potencial que podría tener en el crecimiento de la generación distribuida y en los costos para los usuarios.

Durante una vista pública las asociaciones a favor de la masificación de los paneles solares manifestaron su rechazo a una serie de puntos que consideran que lesionan los derechos de quienes desean instalarlos.

Esta propuesta normativa incluye mejoras al esquema actual, entre las cuales destaca una reducción del tiempo del proceso de solicitud y aprobación, que anteriormente podía durar hasta tres meses y ahora se limitará a un máximo de 45 días.

El documento indica que las EDE, una vez emitido el reglamento, tendrán un período de 30 días laborables para presentar un plan de trabajo que contemple el desarrollo de una plataforma digital que permita al peticionario dar seguimiento a su solicitud en todas las etapas del proceso.

Otra de las disposiciones del borrador elimina el límite de penetración de renovables del 15 % por circuito. En su lugar, se le solicitará al peticionario realizar los estudios previos correspondientes para verificar la capacidad disponible del circuito deseado.

2 % porcentaje que representa la generación distribuida dentro de la demanda de energía de las EDE.

El reglamento también señala que el costo de inversión del medidor bidireccional requerido por los clientes que instalen paneles solares será responsabilidad de las EDE. "Si el cliente no desea inyectar su excedente de energía al sistema eléctrico nacional, deberá notificarlo a su distribuidor e incluir la prueba de consigna de no inyección. Esto no exime a la distribuidora de colocar el medidor bidireccional al cliente", según el comunicado.

Además, se establecería un cargo por derecho de uso de la red de transmisión del sistema eléctrico nacional interconectado para los usuarios con una demanda inferior a 10 kilovatios (kW). Dicho cargo no será retroactivo, y se otorgará un plazo de tres años para que este cobro entre en vigencia para aquellos clientes que ya hayan instalado paneles solares.

Asociaciones opuestas

La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer), así como la Coalición RD 100 % Renovable, reafirmaron su compromiso con el desarrollo de las energías renovables a través de la generación distribuida.

Las entidades resaltaron que el reglamento debe beneficiar al usuario, subrayando que el servicio público de distribución eléctrica es fundamental para la competitividad de la pequeña y mediana empresa, impulsora del tejido económico nacional.

"Hasta la fecha, vemos que los sistemas aislados y las empresas distribuidoras estatales no han cumplido con el marco regulatorio existente, sea por voluntad expresa unas o por incapacidad de acción o falta de medios. Esto no es sostenible en pleno 2024. Necesitamos un reglamento sencillo y de clara interpretación que no permita la arbitrariedad en su cumplimiento a las distribuidoras y que fomente el crecimiento de la generación distribuida, que apenas llega a un 2 % de la energía que demandan las EDE", respondió Asofer a Diario Libre.

Agregó que durante su intervención en dicha vista sus representantes expusieron 11 puntos críticos que requieren "revisión urgente". "Estos abarcan aspectos fundamentales para garantizar que el reglamento sea justo, inclusivo y fomente el desarrollo equilibrado de las energías renovables", sostuvo.

Vista servicios de frecuencia También realizaron la audiencia pública para presentar el Reglamento de aplicación para la prestación de los servicios auxiliares de regulación de frecuencia. Este reglamento es fundamental para asegurar la estabilidad y calidad del servicio eléctrico. De esta manera, se favorece un modelo energético más sostenible y eficiente?, según la SIE.