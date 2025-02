El vaivén del servicio eléctrico en Guayacanes se ha tornado cada vez más crítico. Este municipio de San Pedro de Macorís sufre de apagones recurrentes de entre tres y nueve horas en promedio, que se han tornado diarios desde diciembre pasado, según informaron residentes a Diario Libre durante un recorrido por la zona.

Las intermitencias afectan sobre todo a los restaurantes, hoteles y otros comercios que ofrecen servicios en la playa de Guayacanes. Algunos de estos negocios ya han tenido que invertir en plantas e inversores para encender sus bombas de agua o preservar la mercancía que ofrecen a sus clientes.

Este es el caso de Martín Zamburek, presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes de Guayacanes y propietario de dos restaurantes en la playa, quien tuvo que invertir alrededor de 150,000 pesos en baterías para sus inversores y seguir pagando más de 70,000 pesos en facturas eléctricas de sus negocios.

"Esta semana yo tuve que cotizar una planta de 16 kilos de uso continuo de 550,000 pesos. Entonces aquí se dice que hay poca carga impositiva para los comercios, pero es todo lo contrario, aquí hay doble y hasta triple tributación, porque si tengo que pagar la luz y no la recibo, tengo que comprar plantas y gastar en gasoil, ¿cuántas veces estoy pagando la luz?", analizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/06/martin-zamburek-en-su-negocio-en-guayacanes_1.jpg Martín Zamburek camina dentro de su restaurante que se encuentra sin energía. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

"La luz es un desastre", secundó Henry Dinatali, residente en el apartamento Villa Rosa, quien denunció que la electricidad se va "todo el día, cerca de cinco horas y ocho horas". Esto le llevó a invertir 180,000 pesos en la compra de una planta. "Es la más silenciosa que pude encontrar", afirmó, lamentando el sonido.

Pequeños comerciantes se quedan sin agua

Sin embargo, los pequeños comerciantes carecen de los recursos para hacer estas inversiones. "Tenemos bastante mercancía y eso es un problema porque se nos daña", manifestó Joselin Zapata, quien tiene un puesto de comida dentro de la Plaza de los Vendedores en Guayacanes, negocios todos que pagan sus contadores.

Su compañera, Bernandina Rosario, lamenta la falta de agua cuando esto sucede, ya que no puede encender la bomba que usa su negocio. "La luz se fue ayer a las nueve de la mañana y llegó a las ocho y media (de la noche), se fue otra vez y llegó a las diez (de la noche). Y así sucesivamente", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/06/plaza-de-vendedores-de-guayacanes_1.jpg Comerciantes barren el frente de la plaza de los pescadores mientras esperan la energía eléctrica y se preparan para reabrir sus puestos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/06/bernardina-rosario.jpg Bernardina Rosario muestra su puesto de venta en la playa de los vendedores en Guayacanes. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/06/freezer-con-alimentos.jpg Una foto del freezer de Rosario, con pescado y otros alimentos que cocina en su puesto de comida. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Edeeste reconoce fallos

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), precisó a Diario Libre que los circuitos eléctricos de Juan Dolio 1 y 2 –que ofrecen el servicio eléctrico a Guayacanes– están fuera del control de abastecimiento anunciado por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED).

Este es un plan de apagones programados y transitorios en aquellas zonas en las que se supere el 50 % de las pérdidas eléctricas ocasionadas por las conexiones irregulares al servicio.

"Las salidas que se han presentado responden a programas de mantenimiento correctivos que se han estado realizando en la zona", explicó Edeeste a Diario Libre, agregando que también se han dado mantenimientos programados –uno de ellos el 17 de enero y el último, el 5 de febrero– que son anunciados a los usuarios a través de las redes sociales.

Aún así, la compañía reconoció que han habido incidentes que han afectado el servicio, como la avería de un jumper eléctrico abierto –un cable que conecta dos puntos en un circuito para facilitar el paso de la corriente eléctrica– que afectó a la zona recientemente.

"La normalización (del jumper) se tardó porque los clientes no reportaron de una vez. Hay averías que se presentan que la empresa no detecta y, si los clientes no la reportan, no hay forma de gestionarlo y normalizar (el servicio)", dijo la empresa.

A esto se suman interrupciones del servicio durante ocho días –de entre 4 y seis horas–, así como fallas transitorias –de unos cinco minutos–.

Diario Libre intentó comunicarse con el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, para conocer si se ha realizado algún plan para intervenir la zona de Guayacanes, pero no se había obtenido una respuesta al cierre de esta edición.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/06/2f3a2688.jpg Altagracia Echevarría, residente en El Monte, Guayacanes, dijo que estaría dispuesta a pagar por la luz si las autoridades de Edeeste normalizaran el servicio en esa área. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Zonas con conexiones irregulares No todas las comunidades en Guayacanes están conectadas de manera regular al servicio, lo que también incide en que sufran apagones con frecuencia. Altagracia Echevarría, dueña de la Cafetería Negra en el sector El Monte, en Guayacanes, explicó que, aunque está "conectada" a la energía y recibe la luz, no tiene un contador. "El contador todavía no lo hemos puesto, porque ellos no han venido aquí tampoco. Ellos tienen que arreglar eso, ellos prácticamente no proveen la luz, pero aún no han hallado una solución a esa problemática", explicó. Dijo que llegó a ser beneficiara del Bono Luz, pero que ya no tiene ese subsidio. Belkis Aybar, dueña de un colmado que lleva su nombre, explicó que en esa comunidad reciben luz, pero no la pagan, una situación que las autoridades aún no han ido a regular. "Normalmente, para acá (en El Monte) nadie tiene luz así con contador; el gobierno de Danilo la subsidió, entonces por eso para acá no se paga luz, y no hay contador para esta área", explicó.