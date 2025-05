El CUED trabaja para que las EDE subsanen sus deudas con los suplidores eléctricos

Ante la denuncia de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (Asume) de que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) contrajeron deudas de hasta siete meses en pagos atrasados a los contratistas, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, insistió en que esto "se está subsanando" con la Contraloría General de la República.

Puntualizó que el CUED trabaja en el levantamiento de información para saber a cuánto asciende el monto total que adeudan las EDE, pero adelantó que solo Edesur había contraído una deuda de 200 millones de pesos con los contratistas, y que ahora solo debe 50 millones de pesos.

"Los procesos eran transparentes pero tenían muchas debilidades como, por ejemplo, (los contratos) no se subían a la página de la (Dirección General de) Compras y Contrataciones. Si usted no lo sube, la Contraloría no lo deja pagar", remarcó.

Agregó que también había casos en los que faltaba documentación por parte de los contratistas. "En algún caso, podía suceder, que el contratista tuviese problemas con la DGII (Dirección General de Impuestos Internos)". Todo ese tipo de cosas lo encontramos y lo hemos ido subsanando, porque a nosotros no nos interesa que nadie, que ningún contratista, ni suplidor, esté atrasado", agregó.

Explicó que los compromisos de deuda se irán cumpliendo conforme al vencimiento acordado en cada contrato, que varía con cada compañía, algo que también se busca armonizar entre las EDE para futuros acuerdos.

"Hay distribuidoras que tienen un contrato de una forma, y otro, de otra. Nosotros estamos igualando todos los contratos para que no haya esos problemas con los contratistas", enfatizó.

Aumento de salarios

Marranzini explicó que hay un grupo de contratistas que han exigido un aumento salarial mayor al alza del 12 % ya acordada entre las partes en abril pasado.

"Indudablemente nosotros estamos negociando precios. Ellos quieren que suban y yo no quiero que suban, pero lo que sí estamos claros, es que nosotros respetamos el aumento salarial del primero de abril", reconoció.

Indicó que en los suplidores recae la responsabilidad de pagar a sus empleados, aunque comprende que, si a ellos no se les paga a tiempo no tendrían cómo hacerlo, razón por la cual se está poniendo énfasis en cumplir con ese compromiso.

Señaló que en la actualidad, "estamos más al día de lo que nunca hemos estado", e insistió en que los nuevos procesos de contrataciones se están haciendo conforme a las exigencias de la Contraloría para "no tener problemas con los auditores" al momento de pagar.