Cuatro combustibles bajarán de precios esta semana

Personal de una estación de combustibles atiende con cordialidad a un conductor en plena jornada laboral. ( FUENTE EXTERNA )

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que, durante la semana del 9 al 15 de agosto de 2025, los precios de los combustibles de mayor uso se mantendrán sin variación.

Agregó que el gas licuado de petróleo (GLP) y el gasoil serán subsidiados por un monto de 143.1 millones de pesos, "lo que permitirá seguir protegiendo los hogares dominicanos".

Para esta semana, el Gobierno subsidiará el gas licuado de petróleo (GLP) con 8.51 pesos por galón, el gasoil regular con 9.08 pesos y el gasoil óptimo con 8.28 pesos.

"Aunque el mercado internacional muestra señales de estabilidad, los precios de los combustibles continúan bajo presión por factores nacionales e internacionales. En este contexto, el Gobierno mantiene su política de subsidios, basada en el compromiso firme de proteger a los ciudadanos y asegurar, al mismo tiempo, la sostenibilidad financiera del Estado", expresó Pérez Fermín.

Precios de los combustibles

Para la semana del 9 al 15 de agosto 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina prémium se venderá a 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasolina regular, 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil regular, 224.80 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil óptimo, 242.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Avtur , 187.58 pesos por galón; baja 5.67 pesos.

Kerosene, 218.50 pesos por galón; baja 6.40 pesos.

Fueloil #6, 159.00 pesos por galón; baja 4.00 pesos.

Fueloil 1%S, 170.56 pesos por galón; baja 3.69 pesos.

Gas licuado de petróleo ( GLP ), 137.20 pesos por galón; mantiene su precio .

Gas natural, 43.97 pesos por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para los cálculos es de 61.26 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.