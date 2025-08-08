Cuatro combustibles bajarán de precios esta semana
El Gobierno subsidiará el gas licuado de petróleo con 8.51 pesos por galón
El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que, durante la semana del 9 al 15 de agosto de 2025, los precios de los combustibles de mayor uso se mantendrán sin variación.
Agregó que el gas licuado de petróleo (GLP) y el gasoil serán subsidiados por un monto de 143.1 millones de pesos, "lo que permitirá seguir protegiendo los hogares dominicanos".
- Para esta semana, el Gobierno subsidiará el gas licuado de petróleo (GLP) con 8.51 pesos por galón, el gasoil regular con 9.08 pesos y el gasoil óptimo con 8.28 pesos.
"Aunque el mercado internacional muestra señales de estabilidad, los precios de los combustibles continúan bajo presión por factores nacionales e internacionales. En este contexto, el Gobierno mantiene su política de subsidios, basada en el compromiso firme de proteger a los ciudadanos y asegurar, al mismo tiempo, la sostenibilidad financiera del Estado", expresó Pérez Fermín.
Precios de los combustibles
Para la semana del 9 al 15 de agosto 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
- Gasolina prémium se venderá a 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.
- Gasolina regular, 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.
- Gasoil regular, 224.80 pesos por galón; mantiene su precio.
- Gasoil óptimo, 242.10 pesos por galón; mantiene su precio.
- Avtur, 187.58 pesos por galón; baja 5.67 pesos.
- Kerosene, 218.50 pesos por galón; baja 6.40 pesos.
- Fueloil #6, 159.00 pesos por galón; baja 4.00 pesos.
- Fueloil 1%S, 170.56 pesos por galón; baja 3.69 pesos.
- Gas licuado de petróleo (GLP), 137.20 pesos por galón; mantiene su precio.
- Gas natural, 43.97 pesos por m3 ; mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal utilizada para los cálculos es de 61.26 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.