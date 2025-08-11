Abinader sobre las tierras raras: yo espero que para final de año podamos dar buenas noticias

El presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader informó este lunes sobre los avances en los trabajos de exploración de tierras raras en los depósitos de bauxita de Pedernales.

En LA Semanal con la Prensa, el presidente indicó que ya se ha completado la primera fase de exploración, que incluye el 100 % del mapeo geológico y la identificación de 84 depósitos.

También informó que se han trazado más de 21 mil metros de líneas geofísicas, excavado 585 "calicatas", recolectado 1,284 muestras, realizado más del 50 % de los sondeos, con 1,471 metros perforados y 884 muestras tomadas.

Poder estratégico

"Además de la minería tradicional que tenemos, como es el caso del oro, este Gobierno ha puesto una atención especial a las tierras raras, en las que, como he comentado, tenemos una gran esperanza tanto en términos de poder estratégico para el Estado como para las exportaciones en términos económicos", sostuvo el mandatario.

Agregó que estos minerales, los 17 elementos químicos conocidos como tierras raras, poseen un valor "estratégico y económico extraordinario"

"Yo espero que, para finales de este año, podamos comenzar a dar muy buenas noticias sobre el tema de las tierras raras", manifestó el presidente Abinader.

Sobre las tierras raras Los elementos de la tierras raras son usados para la fabricación de tecnología moderna. Se utilizan en vehículos eléctricos, pantallas táctiles, paneles solares, equipos médicos y más.