Varios sectores del Distrito Nacional están sin electricidad por avería

Técnicos de Edeeste trabajan para restablecer el servicio de energía electrica. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este lunes que sus técnicos trabajan en una avería que afecta todos los circuitos de la subestación Capotillo en el Distrito Nacional.

Edeeste señala, en nota de prensa, que los conductores del circuito siete presentan falla en la parte interna de la subestación, lo que obligó a actuar de emergencia en la apertura del resto de los circuitos y ambos transformadores de potencia de la subestación del Capotillo.

Sectores afectados

Los sectores afectados por la avería son Ensanche Espaillat, Ensanche Luperón, Villa María, Mejoramiento Social, Villa Consuelo, Villa Juana, Ensanche Capotillo, La Zurza, Los Manguitos, Villas Agrícolas, 24 de Abril, Ensanche Simón Bolívar, Gualey, Las Cañitas y Brisa de la Isabel.

Residentes de estas zonas reportan que están sin servicio eléctrico desde las 11 de la mañana de hoy.

Pide "mantener la calma"

La empresa distribuidora de electricidad dijo a sus clientes que el personal técnico de redes y operaciones se encuentra en la subestación realizando la inspección de lugar para restablecer el servicio eléctrico.

La distribuidora pidió a los moradores de estos sectores "mantener la calma hasta tanto se concluya con el proceso de normalización ante la avería presentada, al tiempo de reiterar su compromiso de seguir mejorando la calidad del suministro".