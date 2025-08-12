×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
robo de luz
robo de luz

Tribunal condena a una uruguaya por robo de 394 mil pesos en luz en su casa en Bella Vista

Julia Noelia Velásquez Charpantie fue sentenciada a 20 días de prisión y al pago de medio millón de pesos

    Expandir imagen
    Tribunal condena a una uruguaya por robo de 394 mil pesos en luz en su casa en Bella Vista
    El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), indicó que la sentencia fue impuesta por violación a la Ley General de Electricidad Núm 125-01, modificada por la Ley 186-07. (FUENTE EXTERNA)

    La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a una mujer de nacionalidad uruguaya a pena privativa de libertad procesada por cometer fraude eléctrico.

    Julia Noelia Velásquez Charpantie fue sentenciada a 20 días de prisión y al pago de 20 salarios mínimos a la cantidad establecida en la tasación de la energía consumida y no pagada, consistente en 394,422.29 pesos, así como el pago de 500 mil pesos de indemnización a la Empresa Distribuidora de Energía Edesur Dominicana.

    En una nota de prensa difundida este martes, el Ministerio Público, representado por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), indicó que la decisión fue tomada a partir de los elementos probatorios que aportó.

    Comisión del fraude

    Sobre el caso, el órgano persecutor señaló que se hizo una inspección y se levantó acta de fraude en fecha 14 de diciembre de 2022 en una residencia del sector Bella Vista, en el Distrito Nacional.

    • Refirió que la comisión del fraude eléctrico se realizó en un medidor a 240 V, impidiendo el registro de la energía eléctrica consumida, por lo que no se podía cuantificar la energía real dejada de pagar.

    Violaciones

    El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), indicó que la sentencia fue impuesta por violación a la Ley General de Electricidad Núm 125-01, modificada por la Ley 186-07.

    En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Carmen Díaz Amézquita, quien aportó las pruebas que sirvieron de base a la decisión adoptada por el juez Franny Manuel González.

    Sentencia

    Velásquez Charpantie fue condenada el lunes 11 de agosto del presente año 2025 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional luego de que el pasado 12 de julio el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitiera en su contra auto de apertura a juicio a solicitud del Ministerio Público.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.