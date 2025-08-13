CUED explica apagones son producto de salida de unidad de Punta Catalina

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) informó este miércoles que se trabaja para superar un déficit de energía derivado de la salida de la unidad generadora electricidad Punta Catalina II por un inconveniente técnico.

Este evento originó la salida de varios circuitos de las empresas distribuidoras de electricidad, "frente a lo cual un equipo técnico labora sin pausa para solucionar el imprevisto en el corto plazo", afirma una nota de prensa del CUED.

La entidad, que gerencia a Edesur, Edenorte y Edeeste, presentó excusas por las molestias causadas producto del ambiente fortuito que vive el sistema y agradeció la comprensión de la población frente a la situación.

El CUED señaló que el país avanza, con el respaldo del Gobierno, en la adición de nueva generación de energía, con la entrada este año al sistema de plantas que representan más de 589 megavatios, lo que fortalecerá la redundancia del sistema de generación.

Indicó que, "con este respaldo, los incidentes e imprevistos, comunes en todo sistema eléctrico, podrán ser fácilmente subsanados".

Aumento de la generación

Para el 2027, también serán adicionados 400 megavatios, con la entrada de la generadora San Felipe I y en 2028, con la planta de Manzanillo, de 800 megavatios.

La institución afirmó que se trabaja en el diseño de otros proyectos adicionales, atendiendo a las instrucciones del presidente Luis Abinader de articular un sistema de generación robusto, donde no haya una estrechez de generación.

