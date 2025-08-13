Largos apagones afectan varios sectores del Gran Santo Domingo

El CUED explicó que los apagones son producto de salida de unidad de Punta Catalina. ( FUENTE EXTERNA )

Diversos sectores del Gran Santo Domingo se han visto afectados este miércoles por apagones eléctricos que se han extendido durante varias horas en el día de hoy, generando molestias y preocupación entre los residentes.

En Santo Domingo Este, comunidades como San Luis —que permanece completamente apagada—, San Isidro, Villa Carmen y otros sectores han reportado cortes de energía continuos. En Santo Domingo Oeste también denuncian interrupciones similares. Mientras que el Distrito Nacional circulan videos de quemas de neumáticos en barrios como 27 de Febrero y Ensanche Espaillat, en protesta por los apagones.

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (C UED ) informó este miércoles que se trabaja para superar un déficit de energía derivado de la salida de la unidad generadora de electricidad Punta Catalina II por un inconveniente técnico.

Este evento ha originado la salida de varios circuitos de las empresas distribuidoras de electricidad, frente a lo cual —dijo— "un equipo técnico labora sin pausa para solucionar el imprevisto en el corto plazo".

La entidad que gerencia a Edesur, Edenorte y Edeeste presentó excusas por las molestias causadas producto del "ambiente fortuito" que vive el sistema y agradeció la comprensión de la población frente a la situación.

El CUED señaló que el país avanza en la adición de nueva generación de energía, con la entrada este año al sistema de plantas que representan más de 589 MW, lo que fortalecerá la redundancia del sistema de generación.

Indicó que, con este respaldo, los incidentes e imprevistos, comunes en todo sistema eléctrico, podrán ser fácilmente subsanados.

Los residentes de las zonas afectadas esperan que las autoridades restablezcan el servicio lo antes posible.

Te puede interesar Apagones son ocasionales y breves, afirman usuarios en barrios del Gran Santo Domingo