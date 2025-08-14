Empresa informa que avanzan los trabajos en la reparación de la planta Punta Catalina

Los brigadadistas trabajan en la reparación de la planta Punta Catalina. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc) informó la tarde de este jueves que avanzan los trabajos para restablecer "en el menor tiempo posible" sus operaciones, luego de salir de servicio por una avería en de una de sus calderas.

La salida de la planta está ocasiando apagones en varios sectores del Gran Santo Domingo.

Mediante una nota de prensa, explicó que el pasado martes 12 a las 7:17 de la noche, la unidad número 2 salió de línea producto de un "pinche en la pared" del hogar de la caldera, y que, agotado el período de enfriamiento de unas 24 horas, las brigadas procedieron a trabajar en su reparación.

La Egepc precisó que se logró remover el tubo averiado con asistencia de representantes del fabricante de la caldera, mientras se trabaja en la preparación de la pieza a ser reemplazada.

Brigadas trabajan para restablecer servicio

"Se están realizando mediciones de los espesores de los tubos del área cercana para verificar la condición de estos y corregir de manera oportuna alguna falla que se pueda presentar, con estas mediciones y mantenimiento preventivo aseguramos la integridad de los tubos de esta área", destacó la empresa.

Señaló que tras la soldadura de la tubería se procederá a realizar pruebas, así como a verificar tubos aledaños para determinar que todo esté en óptimas condiciones.

La entidad pidió la compresión de la ciudadanía, al tiempo de reiterar que trabajan para solucionar la avería de la caldera y reincorporarla al sistema.

