Marranzini pide paciencia ante apagones que se registran por salida de unidad de Punta Catalina

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, pidió paciencia a la población que está sufriendo jornadas de apagones, producto de la salida de una de las plantas de la central termoeléctrica Punta Catalina, informado ayer.

Marranzini adelantó este jueves que el servicio eléctrico se normalizaría antes del fin de semana, fecha en la que se proyecta corregir el pinche en la caldera de la unidad dos de la generadora estatal.

"Lo único que podemos hacer es pedir paciencia, pedimos excusas a nuestros clientes", declaró. El funcionario afirmó que los cortes de electricidad solo son de dos horas por circuitos, desmintiendo que haya apagones de entre cinco y siete horas, como denuncia la población.

"Estamos manejando (la interrupción del servicio eléctrico) especialmente en las horas de 7:00 de la noche a 12:00 de la medianoche, que son las horas picos, rotando los circuitos cada dos horas, para que nadie tenga una suspensión de energía muy prolongada. Digo, puede ser que en un circuito se den las dos horas de apagón y después haya una avería, sobre todo en esos circuitos donde se engancha todo el mundo", aseguró.

Reprochó que los sectores que menos pagan por el servicio eléctrico son los primeros en protestar por los apagones con la quema de neumáticos, citando el caso que se produjo este miércoles en Bonao, revelando que el 50 % de los usuarios no pagan, una cifra que en el barrio 27 de Febrero es el 80 %.

El también vicepresidente ejecutivo de Punta Catalina criticó la falta de planificación de gobiernos anteriores en el sector de generación, confirmando que actualmente el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) no cuenta con una reserva técnica que pueda hacerle frente a la salida de una planta grande "o cualquier cosa" (parque o central) que salga en esta época del año.

"Toda estas son las situaciones de cuando no se prevé el crecimiento del sector generación. Usted no puede tener el sector en un límite. Después de Punta Catalina, que fue una excelente adición al sistema, pero no la solución, debió haberse hecho una nueva licitación en el 2018. Si se hubiera hecho en ese año hoy tendríamos 600-800 megavatios más. Necesitamos una reserva que no tenemos" Celso Marranzini Vicepresidente ejecutivo de Punta Catalina “

Comunicó que la central Energía 2000 va a ingresar al SENI en diciembre, mientras que las generadoras de Energas y SIBA lo harán también entre septiembre y previa finalización del año. "Eso nos va a ayudar", sentenció.

Ola de calor con apagones

En medio de la ola de calor, cientos de familias dominicanas enfrentan una crisis eléctrica que ya no solo afecta sus electrodomésticos, negocios o rutina diaria. Ahora, golpea directamente la salud, la dignidad y la paciencia de una población que clama por soluciones urgentes.

Desde Los Guaricanos hasta San José de Ocoa, pasando por Bonao, el Ensanche La Paz, Villa Carmen y los barrios 27 de Febrero y Espaillat, los apagones se han vuelto una constante desesperante. Y no son simples cortes de energía. Son largas tandas de hasta 14 horas, muchas veces iniciadas al caer la noche, cuando el calor se intensifica y el sueño se vuelve casi un lujo.

"Se la llevan (electricidad) a las 10:00 de la noche, esos verdugos. Así amanece, toda la madrugada sin luz, y con estas altas temperaturas que ni siquiera de noche hay brisa fresca", lamenta una residente en Los Guaricanos, donde la situación mantiene a todo el sector a oscuras desde el sábado.

Los residentes aseguran que de noche los niños lloran, los ancianos se sofocan y no pueden hacer nada.

La impotencia también se manifiesta en las calles. Gomas encendidas, cacerolazos, protestas frente a las oficinas de las distribuidoras, y marchas espontáneas, como la de los comunitarios de Bonao, provincia Monseñor Nouel, que ayer caminaron hasta Edenorte para denunciar lo que calificaron como "apagones criminales".

En el Distrito Nacional, los comunitarios del Ensanche La Paz reportan interrupciones de hasta 24 horas seguidas.

Apuntan que los productos de la nevera se dañan, no se puede trabajar, ni siquiera estudiar.