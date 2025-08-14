Ventarrón derriba nueve postes eléctricos en San Juan y deja sin luz alrededor de 100 comunidades

Vista de uno de los postes del tendido eléctrico derribado por un ventarrón en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa distribuidora de electricidad Edesur Dominicana informó la noche de este jueves que un ventarrón ocurrido en la zona de San Juan derribó nueve postes del tendido eléctrico, seis de ellos de la línea de 69 kilovatios San Juan II-Las Matas de Farfán, dejando fuera de servicio las subestaciones Las Matas y Elías Piña y a su vez decenas de localidades, al igual que bloqueo de vías.

Los otros tres postes cayeron al suelo en el circuito hacia Pajonal de la zona por el impacto del fenómeno atmosférico, en el marco de torrenciales aguaceros.

"Los estragos causados por el ventarrón provocaron un bloqueo de vías por caída de postes y cables del tendido eléctrico, incidente ocurrido alrededor de las 4:52 de la tarde, dijo la distribuidora en una nota de prensa.

Localidades sin servicio

Quedaron sin servicio de electricidad por la avería Comendador, El Guayabo, Pinzón, Los Rinconcitos, Guaroa, Macacía, El Pino, Cristo Salvador, Villa Ortencia, Cerro del Chivo, Galindo, Delicia, Los Mangos, Villa Progreso, El Llano, El Rebozo, El Portón, Barrio Nuevo, Matayaya, Los Yareyes, Olivero, Los Barrancones, Los Jobos, Media Luna, Barrero, Potro Blanco, Potroso, Pedro Santana, Bánica, Sabana Larga, Hato Viejo, Higüero, Sabana Mula y Sabana Cruz.

También, El Cercado, La Estancia, El Mamón, La Rancha, Majagual, La Colonia, El Vallecito, Bartolo, Loma en Medio, Pinal Grande, Sonador, Juan Santiago, Sabana de Chen, Los Guineos, La Zahonada, El Vallecito, La Fuente, Hondo Valle, Los Rincones, La Palmita, Abre la Yaya, El Pino, Sabana Jengibre, La Navaja, Guayabal.

Igualmente, el Centro del pueblo de Las Matas de Farfán, Villa Esperanza, Pueblo Nuevo, La Milagrosa, La Antena, El Cristo, Villa Carmen , Escondido, Yabonico, Carrera de Yegua, Los Corocitos, La China, Cañada Segura, Guayabal, El Mamoncito, Arroyo Salado, Espinosa, Luis Simón, La Laguna, Los Alejos, Potroso, La Piedra, Pozo Hondo, Los Candelones, Los Limones, El Naranjo, El Batey, Los Cerritos, Angola, Los Aposentos, Pajonal, Los Amargos, Severino Barrero, La Gallera, Los Cartones, Barrio la Cruz, Las Minas, Los Gringos, Cañada Grande, Barrio Blanco, Los Copeyes y Pan de Azúcar.

Edesur indicó que han sido desplegado equipos técnicos con el propósito de levantar los postes, cables y restablecer el servicio a la mayor brevedad.