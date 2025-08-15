Servicio eléctrico mejorará a partir del domingo con recuperación de 525 megavatios

Imagen de archivo de Punta Catalina, planta que está afuera debido a un fallo en una de sus calderas. ( DIARIO LIBRE. )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el servicio eléctrico del país experimentará una mejoría significativa a partir del domingo, gracias a la reincorporación al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de plantas generadoras que, en conjunto, aportarán 525 megavatios a la capacidad instalada.

Santos explicó que los recientes cortes energéticos han sido ocasionados, principalmente, por dos factores: el incremento extraordinario de la demanda, debido a las altas temperaturas registradas en el territorio nacional y la salida reciente de operación de varias plantas de generación por razones técnicas.

Entre las unidades que se han visto afectadas se encuentra Punta Catalina 2, con una capacidad de 360 megavatios, la cual está programada para reintegrarse entre la madrugada de este sábado y el domingo.

Asimismo, Los Mina V, con 120 megavatios, que se incorporó nuevamente al SENI al mediodía de este viernes, mientras que la planta SIBA redujo temporalmente 45 megavatios por el proceso de cierre de su ciclo actual para pasar a ciclo combinado, reintegrando esa capacidad en el transcurso de este viernes.

"Entre hoy y el domingo recuperaremos un total de 525 megavatios, lo que permitirá reducir las interrupciones y estabilizar la oferta de energía a la población, colocándonos en mejor posición de combatir las altas temperaturas que afectas, no solo al país, sino al resto del mundo", aseguró el ministro.

Además, Santos adelantó que en los próximos seis meses el país contará con nueva generación que reforzará la estabilidad del SENI. En octubre entrarán en servicio las plantas Energas 4, con 130 megavatios y la expansión de SIBA, con 68 megavatios adicionales.

Aseguró que en el primer trimestre de 2026 está prevista la entrada en operación de la planta Energía 2000, que aportará 414 megavatios, para un total de 612 megavatios de nueva capacidad instalada.

"El Gobierno del presidente Luis Abinader tiene como prioridad ofrecer un servicio eléctrico confiable y de calidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar que la energía servida cumpla con las necesidades de la población y del sector productivo", concluyó Santos.