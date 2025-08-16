Presidente Abinader sorprende con visita a Punta Catalina en medio de ola de apagones

El presidente Luis Abinader visitará a Punta Catalina en medio de ola de apagones que vive el país. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader sorprendió este sábado al anunciar que visitará Punta Catalina , en un contexto marcado por los constantes apagones que afectan a distintos sectores de la República Dominicana, tras la salida de operación de una de las unidades de la central termoeléctrica.

La visita, que será a las 4:00 de la tarde, no estaba incluida en la agenda presidencial de este fin de semana.

Las autoridades han informado que las interrupciones eléctricas se deben a que, el pasado martes 12 de agosto, a las 7:17 de la noche, la unidad número 2 de Punta Catalina salió de línea producto de un "pinche en la pared" del hogar de la caldera.

Ante los reclamos de población, que han degenerado en protestas callejeras en varias provincias, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, pidió paciencia y aseguró que el servicio eléctrico se normalizaría una vez corregido el fallo en la caldera de la unidad dos de la generadora estatal.

"Lo único que podemos hacer es pedir paciencia. Pedimos excusas a nuestros clientes", expresó Marranzini el jueves 14 de agosto.

Mejoría

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos , informó que el servicio eléctrico experimentará una mejoría significativa a partir de mañana, domingo, gracias a la reincorporación de varias plantas generadoras al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) , las cuales sumarán 525 megavatios a la capacidad instalada.

Santos explicó que los cortes de energía se deben principalmente a dos factores: el incremento extraordinario de la demanda provocado por las altas temperaturas y la salida de operación de varias plantas de generación por razones técnicas.

Entre las unidades afectadas figura Punta Catalina 2 , con capacidad de 360 megavatios , programada para reintegrarse entre la madrugada de este sábado y el domingo.