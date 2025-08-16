Abinader anuncia que la unidad afectada de Punta Catalina entrará en servicio el domingo
Está fuera desde hace días por una falla técnica en la caldera
Dijo que su entrada en servicio contribuirá a reducir los apagones en el Gran Santo Domingo
El presidente Luis Abinader informó la tarde de este sábado que, a partir de este domingo, entrará en servicio la unidad dos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la cual se encuentra fuera de operación, debido a una falla técnica en la caldera.
Refirió que esto contribuirá a reducir la ola de apagones que afecta a varios sectores del Gran Santo Domingo.
El mandatario hizo el anuncio durante una visita sorpresa que hizo a la termoeléctrica, que está ubicada en la provincia Peravia.