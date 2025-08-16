Abinader anuncia que la unidad afectada de Punta Catalina entrará en servicio el domingo

El presidente Luis Abinader durante su visita a la planta Punta Catalina. Le acompaña el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader informó la tarde de este sábado que, a partir de este domingo, entrará en servicio la unidad dos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la cual se encuentra fuera de operación, debido a una falla técnica en la caldera.

Refirió que esto contribuirá a reducir la ola de apagones que afecta a varios sectores del Gran Santo Domingo.

El mandatario hizo el anuncio durante una visita sorpresa que hizo a la termoeléctrica, que está ubicada en la provincia Peravia.