Unidad dos de Punta Catalina reinició sus operaciones este domingo

La planta dos de la central termoeléctrica Punta Catalina, cuya salida de operación el pasado martes estuvo provocando apagones en diferentes partes del país, reingresó este domingo al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La planta fue sacada de servicio el pasado martes 12 de agosto por un pinche en la caldera. Desde la empresa generadora se informó que los trabajos de reparación incluían incrementar el espesor, mediante procedimientos de revestimiento y soldadura, de 12 tubos de la caldera.

A las 6:00 de la mañana, la unidad, cuya capacidad de generación es de 360 megavatios, inició su aporte al SENI con 16.98 megavatios, cifra que fue incrementándose hasta alcanzar los 233.58 megavatios a las 10:00 de la mañana, según los registros del Organismo Coordinador (OC).

La empresa afirmó que, luego de cinco días de intensos trabajos de mantenimiento, en el cual el personal técnico laboró de manera ininterrumpida, 24 horas al día, se pudo restablecer la unidad en el menor tiempo posible.

Detalló que en las labores participaron 50 colaboradores, junto al apoyo de la empresa representante del fabricante de la caldera, Babcock & Wilcox. Punta Catalina reconoció el esfuerzo y compromiso de su cuerpo técnico y destacó que el 100 % de los empleados permanentes de la planta son dominicanos, lo que reafirma el nivel de preparación del talento humano nacional.

Con el reingreso de la Unidad 2, Punta Catalina refuerza el suministro de energía al SENI, contribuyendo a la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

En el caso de la otra unidad de la central estatal, cuyo combustible de generación es el carbón mineral, continúa aportando al sistema 340 megavatios, de acuerdo con el OC.

Este sábado el presidente de la República, Luis Abinader, visitó la central, momento que aprovechó para pedir disculpas a la población por los cortes del servicio eléctrico que estuvieron sufriendo, entre otras razones, por la avería de la planta.

La población estuvo enfrentando durante la semana pasada la interrupción de la energía eléctrica, principalmente en horas de la noche, sumada a la ola de calor propia de la época del año.