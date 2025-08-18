Sargazo y huracán Erin sacan de servicio planta uno de Punta Catalina

Cuando recién la planta dos de la central termoeléctrica Punta Catalina reinició su operación la mañana de ayer domingo, este lunes la empresa comunicó la salida de la unidad uno, debido al bajo nivel de agua provocado por el cúmulo de sargazo.

La empresa anunció la paralización de la operación de la planta uno, a las 6:25 de la mañana, por un bajo nivel de agua de circulación en el intake (toma de agua), "ocasionado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina a la central, producto del mal tiempo generado por el huracán Erin".

"Actualmente, la unidad permanece fuera de servicio por protección, sin generar déficit en el sistema", informó la compañía estatal.

Una avería en la caldera de la unidad dos, que la sacó del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) desde el pasado martes y hasta este domingo, estuvo provocando apagones y protestas en diferentes provincias del país.

Aunque se anunció que el reingreso a operación de la planta mejoraría el servicio eléctrico, la noche de este domingo en varios sectores del Gran Santo Domingo se reportaron cortes energéticos.

En Honduras del Oeste, en el Distrito Nacional; Vista Hermosa, en Santo Domingo Este, y en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste, usuarios denunciaron apagones durante la noche del domingo y parte de la madrugada del lunes.