Los precios de los combustibles esenciales se mantienen igual

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que, para la semana del 23 al 29 de agosto de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantienen sin variación.

Dijo que el Gobierno asignó un subsidio para los combustibles por un monto que asciende a 120.5 millones de pesos.

En este sentido, se estará subsidiando el gas licuado de petróleo (GLP) en 7.78 pesos por galón; el gasoil regular en 8.16 pesos; el gasoil óptimo en 5.97 pesos, y la gasolina regular en 0.02 pesos.

Precios de los combustibles

Para la semana del 23 al 29 de agosto 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasolina regular, 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil regular, 224.80 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil óptimo, 242.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Avtur, 187.21 pesos por galón; sube 0.88 pesos.

Kerosene, 217.90 pesos por galón; sube 0.80 pesos.

Fueloil #6, 150.54 pesos por galón; baja 2.02 pesos.

Fueloil 1%S, 165.47 pesos por galón; baja 0.02 pesos.

Gas licuado de petróleo (GLP), 137.20 pesos por galón; mantiene su precio.

Gas natural, 43.97 pesos por m3; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de 62.28 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.