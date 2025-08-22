×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Combustibles
Combustibles

Los precios de los combustibles esenciales se mantienen igual

Gobierno subsidiará precios de los combustibles con RD$120.5 millones

    Expandir imagen
    Los precios de los combustibles esenciales se mantienen igual
    Estación de combustibles. (ARCHIVO DL)

    El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que, para la semana del 23 al 29 de agosto de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantienen sin variación.

    Dijo que el Gobierno asignó un subsidio para los combustibles por un monto que asciende a 120.5 millones de pesos.

    En este sentido, se estará subsidiando el gas licuado de petróleo (GLP) en 7.78 pesos por galón; el gasoil regular en 8.16 pesos; el gasoil óptimo en 5.97 pesos, y la gasolina regular en 0.02 pesos.

    RELACIONADAS

    Precios de los combustibles

    Para la semana del 23 al 29 de agosto 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

    • Gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.
    • Gasolina regular, 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.
    • Gasoil regular, 224.80 pesos por galón; mantiene su precio.
    • Gasoil óptimo, 242.10 pesos por galón; mantiene su precio.
    • Avtur, 187.21 pesos por galón; sube 0.88 pesos.
    • Kerosene, 217.90 pesos por galón; sube 0.80 pesos.
    • Fueloil #6, 150.54 pesos por galón; baja 2.02 pesos.
    • Fueloil 1%S, 165.47 pesos por galón; baja 0.02 pesos.
    • Gas licuado de petróleo (GLP), 137.20 pesos por galón; mantiene su precio.
    • Gas natural, 43.97 pesos por m3; mantiene su precio.

    La tasa de cambio promedio semanal es de 62.28 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.