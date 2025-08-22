Demanda de energía superó anoche el pico histórico de 4,000 MW

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que la noche de ayer la demanda eléctrica en República Dominicana superó los 4,000 megavatios (MW), "un pico histórico".

"Anoche, la demanda eléctrica del país superó los 4,000 MW entre 9:30 y 11:30 p. m. A las 11:30 p. m. alcanzamos un pico histórico de 4,038 MW, reflejo de las altas temperaturas que vive nuestro territorio nacional", escribió Santos en un mensaje publicado en la red social X.

El ministro añadió que desde el Ministerio de Energía y Minas se trabaja "para garantizar un suministro confiable y sostenible para todos los dominicanos".

Consumo entre apagones

Las altas temperaturas elevan el uso de aires acondicionados y refrigeración, presionando la demanda nocturna. A esa presión se suman retos estructurales del sistema.

El nuevo máximo de consumo ocurre en medio de una tanda de apagones en distintos sectores del país. El propio presidente Luis Abinader explicó ayer que estos obedecen a la combinación de tres factores:

el incremento sostenido de la demanda eléctrica

la salida temporal de varias plantas generadoras por mantenimiento

los efectos del sargazo en instalaciones de generación

Sin embargo, para el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Roberto Herrera, los apagones actuales son producto de la falta de planificación en el sector eléctrico, específicamente en la generación, lo que ha provocado que el país carezca de una reserva energética suficiente para hacer frente a picos de demanda.

Planteó que la discusión debería ser si el país estaría dispuesto a pagar para tener plantas de generación preventivas.

El ministro de Energía y Minas no detalló en su mensaje el estado puntual de las unidades generadoras.