Edesur Dominicana informó este sábado que un incendio, "provocado por desaprensivos", afectó una estructura de redes eléctricas tipo H y el eje del circuito BARA 105 en la provincia de Barahona, dejando sin servicio a más de 20 comunidades de la zona.

La empresa calificó el hecho como "un grave atentado contra el sector eléctrico", ya que la provocación del incendio dejó sin electricidad a una parte importante de la provincia.

En un comunicado, Edesur explicó que el siniestro arrasó con postes del tendido eléctrico y cables. En respuesta, desarrolla un amplio operativo para acceder a la escarpada montaña con el propósito de reparar los daños y restablecer el servicio.

Sectores afectados

Los sectores afectados incluyen: La 40, San Juan Bautista, Barrio Nuevo, FUDECO, Juan Esteban, El Payaso, Santa Elena, El Arroyo, Bahoruco, Ciénaga, Los Guayuyales, Villanueva, Barahona, Barrio Casandra, Baitoita, Loma Las Felipinas, El Quemaito, Santa Elena, entre otros.

Edesur precisó que la zona donde resultaron quemados los postes y cables es de difícil acceso para vehículos, por lo cual brigadas deben caminar entre montañas para llegar a la parte dañada por el fuego.

