Residentes en edificio del sector El Millón denuncian que llevan cuatro días sin energía eléctrica

Diversos sectores del país se han visto afectados en los últimos días por apagones eléctricos. ( FUENTE EXTERNA )

La junta de vecinos del edificio Aleco 4 , ubicado en el sector El Millón del Distrito Nacional, denunció este sábado que llevan cuatro días sin energía eléctrica , a pesar de múltiples reportes a la empresa distribuidora Edesur.

A través de una comunicación enviada a este medio, la junta de vecinos del edificio refirió que varias familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares y alojarse en hoteles o casas de parientes, debido a las condiciones insostenibles provocadas por la falta de energía.

Según explicaron, la avería afecta únicamente al edificio Aleco 4 y se habría originado por la explosión de un transformador. Hasta el momento, aseguran no haber recibido una solución ni una respuesta concreta por parte de la distribuidora.

Entre las consecuencias, los residentes reportan la pérdida de alimentos refrigerados y daños en electrodomésticos.

La junta hizo un llamado urgente a los directivos de Edesur para que atiendan el caso con la prontitud que amerita y restablezcan el servicio eléctrico cuanto antes.

Problemática nacional

El sector eléctrico nacional atraviesa una crisis que ha generado apagones prolongados en distintos puntos del país, afectando la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

La situación se ha tornado tan crítica que ha provocado manifestaciones callejeras, constantes quejas en redes sociales y protestas vecinales, además de recibir fuertes críticas por parte de los partidos de oposición.

La magnitud del problema ha llegado hasta el más alto nivel del Gobierno. El presidente Luis Abinader expresó el pasado jueves 21 de agosto su preocupación por las interrupciones constantes en el suministro de energía eléctrica.

"Estamos conscientes y muy preocupados por ese tema, y estamos trabajando día a día para solucionarlo lo antes posible", declaró el mandatario al ser abordado por periodistas.

Según el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), la principal causa de las interrupciones es la salida de operación de la unidad generadora Punta Catalina II, afectada por una falla técnica. Este hecho ha provocado la desconexión de múltiples circuitos eléctricos en las áreas bajo responsabilidad de Edesur, Edenorte y Edeeste.

El CUED calificó la situación como un "evento fortuito" dentro del sistema energético y aseguró que equipos técnicos trabajan sin pausa para restablecer el servicio. La entidad ofreció disculpas a la población y agradeció la paciencia de los afectados.

El presidente del CUED, Celso Marranzini, garantizó que el problema será resuelto antes de finalizar el año, aunque el malestar ciudadano y la presión política continúan en aumento, en medio de una creciente demanda de soluciones inmediatas.

