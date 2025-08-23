Edesur instala nuevo transformador en El Millón tras denuncia de residentes

"Los residentes del edificio Aleco 4 y de zonas circundantes comenzaron a ver el impacto favorable de la solución en el suministro", sostuvo Edesur. ( FUENTE EXTERNA )

Edesur Dominicana informó este sábado que colocó un nuevo transformador de mayor potencia en el sector El Millón, del Distrito Nacional, luego de que la junta de vecinos del edificio Aleco 4 denunciara que llevaban cuatro días sin energía eléctrica, pese a los reportes realizados a la empresa distribuidora.

La compañía explicó que sustituyó el equipo dañado, de 37 kVA de potencia, por uno nuevo de 50 kVA, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad en el servicio.

A través de una comunicación enviada a este medio, la junta de vecinos indicó que varias familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares y alojarse en hoteles o casas de parientes debido a las condiciones insostenibles provocadas por la falta de electricidad.

De acuerdo con los residentes, la avería afectaba únicamente al edificio Aleco 4 y se habría originado por la explosión del transformador.

"Los residentes del edificio Aleco 4 y de zonas circundantes comenzaron a ver el impacto favorable de la solución en el suministro, porque Edesur mantiene su compromiso con la calidad y estabilidad del servicio eléctrico", destacó la empresa en un comunicado.

