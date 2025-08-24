Edesur restablece servicio en Barahona, tras estructura eléctrica dañada por incendio

Edesur repuso los postes del tendido eléctrico y cables dañados. ( FUENTE EXTERNA )

Edesur Dominicana informó que fue instalada una nueva estructura de redes eléctricas tipo H, el eje del circuito BARA 105 de la provincia de Barahona y restablecido el servicio que afectó a más de 20 comunidades producto de un incendio ocurrido en zona costera de Santa Elena.

La empresa distribuidora de electricidad repuso los postes del tendido eléctrico y cables dañados, durante un amplio operativo donde accedió a la escabrosa montaña con el propósito de reparar el notable daño causado y restablecer el servicio.

Comunidades a las que se les restauró el servicio

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/edesur-3484bec2.jpg Fue desarrollada una intensa labor para volver el suministro. (FUENTE EXTERNA)

Entre manglares calcinados y la ceniza esparcida por el fuego en un terreno escarpado, fue desarrollada una intensa labor para volver el suministro a:

La 40

San Juan Bautista

Barrio Nuevo

Fudeco

Juan Esteban

El Payaso

Santa Elena

El Arroyo

Bahoruco

Ciénaga

Los Guayuyales

Villanueva

Barahona

Barrio Casandra

Baitoita

Loma Las Felipina

El Quemaito

Santa Elena

A través de una nota de prensa Edesur exhortó a la población cuidar las zonas donde cruza el tendido eléctrico y abstenerse de producir quemas en lugares donde pueden ser afectados servicios, como el de la electricidad.