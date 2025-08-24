Edesur restablece servicio en Barahona, tras estructura eléctrica dañada por incendio
Exhortó a la población cuidar las zonas donde cruza el tendido eléctrico y abstenerse de producir quemas en lugares donde pueden ser afectados servicios
Edesur Dominicana informó que fue instalada una nueva estructura de redes eléctricas tipo H, el eje del circuito BARA 105 de la provincia de Barahona y restablecido el servicio que afectó a más de 20 comunidades producto de un incendio ocurrido en zona costera de Santa Elena.
La empresa distribuidora de electricidad repuso los postes del tendido eléctrico y cables dañados, durante un amplio operativo donde accedió a la escabrosa montaña con el propósito de reparar el notable daño causado y restablecer el servicio.
Comunidades a las que se les restauró el servicio
Entre manglares calcinados y la ceniza esparcida por el fuego en un terreno escarpado, fue desarrollada una intensa labor para volver el suministro a:
- La 40
- San Juan Bautista
- Barrio Nuevo
- Fudeco
- Juan Esteban
- El Payaso
- Santa Elena
- El Arroyo
- Bahoruco
- Ciénaga
- Los Guayuyales
- Villanueva
- Barahona
- Barrio Casandra
- Baitoita
- Loma Las Felipina
- El Quemaito
- Santa Elena
A través de una nota de prensa Edesur exhortó a la población cuidar las zonas donde cruza el tendido eléctrico y abstenerse de producir quemas en lugares donde pueden ser afectados servicios, como el de la electricidad.