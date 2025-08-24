Egehid garantiza solución del déficit eléctrico con 600 megavatios en noviembre

El administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Ángel Rafael Salazar, reconoció que la República Dominicana enfrenta un déficit eléctrico que causan los apagones. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Ángel Rafael Salazar, reconoció que la República Dominicana enfrenta un déficit eléctrico debido al retraso en la entrada de 600 megavatios previstos para inicios de año, lo que ha provocado apagones en distintas comunidades.

En su discurso, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en Tavera, provincia La Vega, Salazar afirmó que la situación es circunstancial, pero que ya se trabaja en la solución definitiva.

"El país se preparó para que entraran 600 megas a principios de año en la parte eléctrica, pero situaciones que se escapan hacen que entren ahora a finales, en noviembre y diciembre, y eso ha traído un momento difícil al país. Estamos ocupándonos y el presidente se está ocupando de la solución definitiva para que no haya déficit", expresó.

El funcionario explicó que, con la incorporación de esos 600 megavatios, se logrará la estabilidad del sistema eléctrico antes de diciembre.

"Espero presidente que al final de octubre ya eso quede superado y la gente entonces sepa y valore todos los esfuerzos que usted hace y que hace el Gobierno para un problema que tenemos de frente", manifestó.

Plan energético a 2028

Salazar detalló que Egehid cuenta con un plan estratégico para garantizar el suministro en los próximos años.

"Tenemos un máster plan interesantísimo. Yo diría que el mejor que se puede hacer desde cualquier institución. Tenemos preparado para aportar de aquí al 2028 mil megas más de energía, en el horario de 5 a 12 de la noche, cuando sube el consumo", aseguró.

El administrador de Egehid recordó que en gobiernos anteriores los apagones eran más prolongados y frecuentes: "Yo invito a la gente que revise en Google y ponga apagones 2018, 2019 y 2020, van a aparecer en todos los medios apagones de seis, ocho y hasta diez horas´´, afirmó.

Al tiempo destacó que: '' Nos toca enfrentar la situación porque estamos en el Gobierno y buscar la solución . Ahora, cuando entren esos 600 megas, vamos a tener la estabilidad ", afirmó.

Compromiso con la comunidad

Finalmente, Salazar agradeció la confianza del presidente Abinader y de la población, comprometiéndose a seguir impulsando proyectos energéticos e hídricos en la región.

"Gracias, presidente, por la confianza. Gracias, pueblo de Tavera, por la confianza. Vamos a seguir trabajando por el desarrollo y luchando por el bienestar", concluyó.