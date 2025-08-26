ADIE insiste en la necesidad de planificación energética y reconoce avances del Gobierno

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) reiteró que desde hace años ha insistido en la importancia de la planificación energética como elemento esencial para la seguridad, sostenibilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.

Este llamado ha sido constante y busca romper con el círculo vicioso que históricamente ha limitado la capacidad de anticipar y responder al crecimiento de la demanda energética, según explicó la ADIE a través de una nota de prensa.

En este sentido, la entidad aclaró que las recientes declaraciones no se refieren al actual período de Gobierno, sino que, muy por el contrario, señaló que la gestión del presidente Luis Abinader ha tomado las medidas necesarias y oportunas para enfrentar el desafío del incremento sostenido en la demanda eléctrica.

Licitaciones

Destacó, particularmente, la realización de licitaciones de corto y largo plazo para una nueva generación de energía, las cuales constituyen un paso firme en la dirección correcta y un componente esencial de la planificación que el país necesita.

Estas acciones sientan un precedente importante y positivo que fortalecen la seguridad energética y promueven un desarrollo sostenible, permitiendo que la República Dominicana cuente con un parque de generación diversificado, competitivo y preparado para responder al crecimiento económico y social del país.

La ADIE reiteró además su compromiso de colaborar con las autoridades y todos los actores del sector en la construcción de un sistema eléctrico moderno, resiliente y planificado, capaz de satisfacer las necesidades presentes y futuras de los dominicanos.