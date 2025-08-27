Edesur anuncia interrupción del servicio en 40 sectores por trabajos del MOPC y el metro

De acuerdo al Gobierno, la Línea 2C del Metro de Santo Domingo entrará en operación en febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Unos 40 sectores del Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos estarán sin energía eléctrica este jueves por los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

Una nota de prensa de la Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) señala que una de las obras en las que realizarán trabajos será el Proyecto Solución Vial y Ambiental: Avenida República de Colombia y su entorno, que desarrolla el MOPC,

"Para lo cual se requiere la suspensión de la energía eléctrica en horario de 9:00 am a 2:00 pm", detalló la empresa en el documento.

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo es la otra obra por la cual se interrumpirá el servicio energético en el mismo horario para los sectores de los municipios Los Alcarrizos y SDO. El medio de transporte va desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos.

Sectores afectados

Los Girasoles, Las Flores, Palma Real, Los Peralejos, Los Militares, Proyecto Fairbanks, Los Ángeles, Reparto Samaria y Residencial Monumental.

También, la avenida del Río, el Residencial Amapola, La Ceyba, El Condado, Doña Carmen, Los Pinos, Villa Lila, Don Honorio, Villa Carmelo, Villa Claudia, Ciudad Real, Villa Amanda, Brisas del Norte, Villa Graciela, Carmen María, entre otros.

Los Alcarrizos, Los Alcarrizos Viejo, Pueblo Nuevo (parcial), Colinas de Norte, Savica, Las Mercedes (parcial), Los Multifamiliares, El Chucho, Los Rieles y Residencial Alam VI.

Además, Carmen Renata I, Carmen Renata II, Carmen Renata III, Vista Verde, Nuevas Terrazas, Proyecto Cristal, Don Gregorio I y Don Gregorio III.

Edesur Dominicana solicitó la comprensión de la ciudadanía ante las molestias que las referidas interrupciones del suministro eléctrico puedan ocasionar.

El Gobierno, a través de los ministerios de la Presidencia, de Obras Públicas y Comunicaciones y de Medio Ambiente, ha explicado que la obra busca transformar la movilidad urbana, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de más de 1.4 millones de dominicanos del Gran Santo Domingo.

