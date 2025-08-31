×
Llega al país buque que alimentará de gas natural a la planta termoeléctrica Manzanillo Power Land

La entrada en operación de la planta permitirá mitigar los apagones que en los últimos meses han afectado a hogares y comercios

La construcción de la central será concluida a finales de 2025, de acuerdo a Energía y Minas

    Expandir imagen
    Llega al país buque que alimentará de gas natural a la planta termoeléctrica Manzanillo Power Land
    El combustible alimentará el proyecto termoeléctrico Manzanillo Power Land. (FUENTE EXTERNA)

    La desarrolladora de la planta Manzanillo Power Land, Energía 2000, comunicó este domingo la llegada a la Bahía de Manzanillo del buque "Energos Freeze", una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (FSRU, por sus siglas en inglés), lo que contribuirá "mitigar los apagones".

    Según una nota de prensa, el buque, con capacidad de 125,000 metros cúbicos de gas licuado, arribó este domingo y atracó en las nuevas facilidades portuarias diseñadas especialmente para esta operación. Desde allí garantizará el suministro confiable de combustible a la planta, en estricto cumplimiento con el cronograma previsto.

    "La operación del Energos Freeze permitirá recibir cargamentos rotativos de gas natural licuado, transferidos a la unidad flotante y posteriormente enviados por gasoducto hasta la planta, asegurando energía continua y estable", detalla el documento. 

    Aportará 414 megavatios

    De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, la central a gas natural Manzanillo Power Land, ubicada en el municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi, entrará en operación a finales de 2025 con un aporte estimado de 414 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

     

    La empresa sostiene que la planta Manzanillo Power Land representa una respuesta concreta al déficit histórico de generación eléctrica en la República Dominicana.  

    • Su entrada en operación permitirá mitigar de manera significativa los apagones que en los últimos meses han afectado a hogares y comercios en distintas regiones del país.

    "Con la llegada del Energos Freeze, reafirmamos nuestra confianza en el cumplimiento de los plazos y en la capacidad de nuestro proyecto para responder a las necesidades energéticas del país. Este es un hito histórico no solo para Energía 2000, sino también para la seguridad energética nacional y el bienestar de los dominicanos", destacó la empresa en un comunicado.

