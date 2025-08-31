República Dominicana contrata empresa para la exploración de petróleo y gas en la cuenca del Cibao

El contrato de exploración de petróleo y gas fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el presidente del consorcio, Félix Manuel Santana Reyes. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), firmó un contrato de producción compartida con el consorcio Global Min para la exploración y eventual producción de hidrocarburos en la cuenca del Cibao, un paso estratégico hacia la diversificación y la seguridad energética del país.

Una comunicación de prensa del MEM explica que el contrato fue adjudicado mediante la Primera Ronda Petrolera, en un proceso competitivo y conforme a la ley, pendiente de aprobación por el Congreso Nacional.

El acuerdo concede derechos para realizar operaciones en los bloques CB1 y CB2, localizados en las provincias Montecristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, considerados de alto potencial en hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Concesión por 11 años

Suscrito por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos y el representante del consorcio, Félix Manuel Santana Reyes, el contrato establece una concesión por once años para las fases de exploración y explotación de ambos bloques.

Además, el contratista asumirá todos los riesgos, costos e inversiones inherentes a las operaciones, aportando la tecnología, equipos y capital necesarios para la ejecución de las fases de exploración y producción, según agrega el comunicado de prensa del MEM.

"De esta forma se garantiza que el Estado dominicano no compromete recursos fiscales, al tiempo que se asegura la implementación de prácticas modernas y eficientes en el desarrollo de los bloques adjudicados", añade.

Con esta firma, el Ministerio de Energía y Minas sostiene que fortalece su estrategia de seguir consolidando una industria nacional de exploración y producción de petróleo y gas, al tiempo en que se prepara para lanzar la Segunda Ronda Petrolera, en 2026, con nuevas áreas disponibles que ampliarán las oportunidades de inversión y fortalecerán la seguridad energética de República Dominicana.

Participación de un 43% del Estado

El Joel Santos explicó que, en términos de beneficios, el Estado recibirá una participación mínima del 43 % de la renta petrolera total, junto con la generación de empleos directos e indirectos, programas de capacitación técnica para jóvenes y acciones de desarrollo comunitario.

Asimismo, precisó que el contrato contempla disposiciones estrictas de protección ambiental y seguridad industrial, al garantizar que las actividades se realicen bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

"El respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible son pilares fundamentales de nuestra política. El consorcio Global Min asumirá este compromiso en cada etapa del proyecto", indicó Santos.

En ese sentido, Santana Reyes, representante del consorcio, resaltó la confianza depositada en el grupo empresarial.

"La exploración terrestre es un proceso costoso que toma años de trabajo diligente para mapear recursos potenciales e identificar hidrocarburos recuperables en términos económicos", afirmó.

Sobre Consorcio Global Min

La comunicación de prensa del MEM dice que Global Min es un consorcio internacional conformado por la empresa dominicana Global.

Min y la estadounidense Lumina Geophysical, con presencia en América Latina y el Caribe. La compañía se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos.