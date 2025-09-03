Apagones de los últimos días tienen como causa principal la distribución

Apagón nocturno en uno de los sectores del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE )

Tras una pausa momentánea, los apagones regresaron con el inicio de septiembre. Cortes en el suministro del servicio eléctrico son reportados por los usuarios en diferentes sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La distribución y el déficit de generación continúan siendo los principales responsables de los apagones que se registran en el país, de acuerdo con los informes del Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Aunque las autoridades del sector eléctrico y el presidente de la República, Luis Abinader, responsabilizan de la situación al aumento de la demanda producto de la ola de calor, los datos del OC señalan que la distribución del servicio es la principal causa de los apagones.

Distribución y generación

El 69.5 % de la energía que no fue servida este martes, equivalente a 554.2 megavatios-hora, tuvo como origen problemas en la distribución y solo el 18.2 %, que representó 145.5 megavatios-hora, fue producto del déficit de generación, de acuerdo con los informes de la entidad.

En el caso del lunes, el 71.4 % de la energía eléctrica no suministrada fue por causa de distribución y solo el 23.6 % tuvo como origen el déficit de generación. Ese día, la planta Itabo 1 no estuvo disponible por mantenimiento correctivo.

Residentes en sectores como Palma Real, Colinas de Los Ríos y Buenos Aires del Mirador, todos ubicados en el Distrito Nacional; Villa Aura, en Santo Domingo Oeste; Brisas del Este, en Santo Domingo Este, y en complejos residenciales de la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte, reportan interrupciones del servicio desde hace varios días, principalmente en horas de la noche.

Los usuarios reportan que desde 10:00 de la noche o antes, horario en el cual suelen iniciar su jornada de descanso, tienen que interrumpirla por falta de energía eléctrica, que en algunos sectores regresa pasada las 4:00 de la madrugada.