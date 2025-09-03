Edeeste anuncia interrupción eléctrica este jueves por trabajos técnicos en la Jacobo Majluta

Los trabajos buscan dividir la carga del circuito BNV-1, actualmente operando al límite de su capacidad. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que este jueves 4 de septiembre se realizará una interrupción del servicio eléctrico en varios sectores ubicados en la avenida Jacobo Majluta, debido a los trabajos técnicos para poner en funcionamiento el nuevo circuito BNV-3.

Los trabajos, que se llevan a cabo desde este miércoles, buscan dividir la carga del circuito BNV-1, actualmente operando al límite de su capacidad, a causa del rápido crecimiento poblacional y el aumento en el consumo eléctrico en la zona, indicó la empresa en una nota de prensa.

Según explicó la distribuidora, esta intervención es necesaria para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico, por lo que será necesario suspender el servicio en horario de 9:20 a. m. a 5:20 p. m. durante las labores técnicas.

Sectores afectados

Los sectores que resultarán afectados son:

Ciudad Modelo

El Dorado III

Eugenio María de Hostos V.M.

La Mina-Guaricano

Los Cazabes

Residencial Colinas del Viento

Residencial Roalva

Residencial Tierra Alta

Residencial Villa España

Ciudad Bonita

Edeeste agradeció la comprensión de los residentes y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la red eléctrica para ofrecer un servicio más confiable y de calidad.

