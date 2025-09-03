×
Edeeste anuncia interrupción eléctrica este jueves por trabajos técnicos en la Jacobo Majluta

La medida afectará varios sectores desde las 9:20 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde

    Edeeste anuncia interrupción eléctrica este jueves por trabajos técnicos en la Jacobo Majluta
    Los trabajos buscan dividir la carga del circuito BNV-1, actualmente operando al límite de su capacidad. (FUENTE EXTERNA)

    La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que este jueves 4 de septiembre se realizará una interrupción del servicio eléctrico en varios sectores ubicados en la avenida Jacobo Majluta, debido a los trabajos técnicos para poner en funcionamiento el nuevo circuito BNV-3.

    Los trabajos, que se llevan a cabo desde este miércoles, buscan dividir la carga del circuito BNV-1, actualmente operando al límite de su capacidad, a causa del rápido crecimiento poblacional y el aumento en el consumo eléctrico en la zona, indicó la empresa en una nota de prensa.

    • Según explicó la distribuidora, esta intervención es necesaria para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico, por lo que será necesario suspender el servicio en horario de 9:20 a. m. a 5:20 p. m. durante las labores técnicas.
    Sectores afectados 

    Los sectores que resultarán afectados son:

    • Ciudad Modelo
    • El Dorado III
    • Eugenio María de Hostos V.M.
    • La Mina-Guaricano
    • Los Cazabes
    • Residencial Colinas del Viento
    • Residencial Roalva
    • Residencial Tierra Alta
    • Residencial Villa España
    • Ciudad Bonita

    Edeeste agradeció la comprensión de los residentes y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la red eléctrica para ofrecer un servicio más confiable y de calidad.

