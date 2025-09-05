Suspenderán servicio eléctrico en 30 comunidades de Barahona, Bahoruco e Independencia este sábado

Un brigadista de Edesur. La ETED y la distribuidora Edesur realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en distintas zonas del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informaron que este sábado 6 de septiembre realizarán trabajos de mantenimiento preventivo que afectarán el servicio en 30 comunidades de las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia, en el suroeste del país.

En un aviso difundido en sus redes sociales, Edesur explicó que la ETED estará realizando trabajos de mantenimiento preventivo en la línea 138 Kv Cruce de Cabral – Barahona Carbón, lo que provocará la interrupción del servicio energético.

Sectores afectados

Entre los sectores afectados de las demarcaciones mencionadas se encuentra: El Estero, Villa Jaragua, Los Ríos, Descubierta, Boca de Cachón, Guayabal, Las Clavellinas, Postrer Río, Bartolomé, Las Madres, Los Pinos del Edén, Boca de Cachón Nuevo, Tierra Nueva de Jimaní, Puerto Escondido, Duvergé, Vengan a Ver, Mella, Barrio Japón, La Colonia, Angostura, Cabral, La Lista, Polo, Loma de la Hoz, El Naranjo, La Lanza, Las Auyamas, Salinas, Los Saladillos y Cristóbal.

El horario de suspensión será de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/whatsapp-image-2025-09-05-at-103716-pm-2-e9926bc8.jpeg Aviso de la ETED. (FUENTE EXTERNA)

Mantenimiento en el Distrito Nacional

En tanto, Edesur comunicó que en el Distrito Nacional también habrá cortes por mantenimiento programados entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Los sectores afectados serán Bella Vista y de manera parcial La Julia y Naco.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/whatsapp-image-2025-09-05-at-103716-pm-3-2229db6f.jpeg Aviso de Edesur (FUENTE EXTERNA)