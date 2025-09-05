×
El Gobierno deja sin cambios el precio de los principales combustibles

Para evitar el alza, se destinará un subsidio de 304.2 millones de pesos

    Expandir imagen
    El Gobierno deja sin cambios el precio de los principales combustibles
    La gasolina premium se venderá a 290.10 pesos y la regular a 272.50 por galón. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles para la semana del 6 al 12 de septiembre. 

    El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Ramón Pérez Fermín, informó que para ello se destinará un subsidio de 304.2 millones de pesos.

    En ese sentido, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con 11.17 pesos por galón; el gasoil regular, con 15.84 pesos; el gasoil óptimo, con 12.98 y la gasolina regular y la premium con 14.70 y 7.05 pesos, respectivamente.

    Precios de los combustibles

    • Gasolina premium se venderá a 290.10 por galón; mantiene el precio
      Gasolina regular, RD$272.50 por galón; mantiene el precio
      Gasoil regular, RD$224.80 por galón; sin variación
      Gasoil óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene el mismo precio
      Avtur, RD$196.17 por galón; sube RD$2.11;
      Kerosene, RD$227.70 por galón; sube RD$2.30;
      Fueloil #6, RD$156.36 por galón; sube RD$1.46;
      Fueloil #1, RD$172.68 por galón; sube RD$1.68;
      GLP, RD$137.20 por galón; mantiene su precio;
      Gas natural, RD$43.97 por metro cúbico; mantiene su precio.

    La tasa de cambio promedio semanal es de 63.40 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.

