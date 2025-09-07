Edesur instalará transformador para mejorar el servicio en Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y DN

Con el objetivo de aliviar las condiciones de sobrecarga y el incremento sostenido de la demanda del servicio de energía eléctrica en los municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y parte del Distrito Nacional, Edesur Dominicana se plantea como solución instalar un transformador de potencia de 24-30 MVA (megavoltiamperio).

Con este, la empresa estatal garantiza que disminuirán las averías, y se reducirán las pérdidas técnicas y las interrupciones del servicio energético.

La instalación del referido transformador de potencia permitirá brindar un suministro de energía más estable en los sectores de esas demarcaciones durante los próximos tres años: 2026, 2027 y 2028.

En el transcurso de los últimos años, los habitantes de la zona han sido afectados por interrupciones debido a la sobrecarga de los transformadores y líneas de transmisión, averías en la distribución y mantenimientos correctivos.

Beneficio para más de 138 mil usuarios

Actualmente, la subestación kilómetro 10.5 de la autopista Duarte cuenta con tres transformadores de potencia que tienen una proyección de demanda para este año de hasta un 106.5 % respecto de su capacidad instalada, lo que afecta el servicio a más de 138,931 usuarios residenciales, comerciales e institucionales.

La situación proyectada para los próximos años en esas comunidades es de un incremento significativo de la demanda, por encima de un 20 % de la capacidad instalada, debido al crecimiento poblacional.

Entre las zonas que serán beneficiadas con la iniciativa figuran:



Alameda, Los Peralejos, Los Girasoles, Altos de Arroyo Hondo, Carmen Renata III, Pantoja, Los Alcarrizos, Manoguayabo, Brisas del Norte, Holguín, La Venta, San Benito, Villa Aura, Las Caobas, Las Palmas de Herrera y Don Honorio.

Se trata de sectores caracterizados por un crecimiento demográfico sostenido, una intensa actividad económica y una elevada demanda energética.